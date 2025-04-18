Украине не понравится: Запад решил конфликт на Украине неожиданным образом

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Вашингтон, несмотря на заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможности отхода американской стороны от темы урегулирования украинского конфликта, не собирается полностью прекращать помощь Киеву, но может уменьшить свою вовлеченность и снизить финансирование, если не увидит прогресса в переговорах. Об этом URA. RU заявил политолог Владимир Брутер.

Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Статуя Свободы

По его убеждению, Вашингтон и не думает прекращать своё участие в украинском конфликте, хотя определённое сокращение финансовых вливаний вполне вероятно.

Брутер уверен, что американская сторона сохранит своё присутствие на информационном и политическом поле, продолжая поддерживать противоположную России позицию, пусть и не с прежней интенсивностью. Иными словами, Штаты не станут бросать Украину, но могут перейти в режим "ожидания", наблюдая, насколько эффективны их нынешние усилия.

На данный момент США ведут активные консультации с Киевом, выдвигая инициативы вроде немедленного прекращения огня. Однако, как замечает Брутер, в Москве эти предложения воспринимаются как неконструктивные и идущие вразрез с российскими национальными интересами.

С точки зрения Кремля, подобные "мирные планы" выглядят не более чем пропагандистским трюком, а потому не встречают серьёзного отклика. В итоге общая канва конфликта, полагает политолог, вряд ли претерпит кардинальные изменения — по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Возможны лишь косметические подвижки и смена тональности заявлений.

Напомним, 18 апреля Марко Рубио сделал программное заявление, суть которого сводилась к следующему: Вашингтон готов выступить посредником и помочь сторонам конфликта прийти к миру, но только при наличии обоюдного желания Киева и Москвы.

По словам Рубио, незадолго до этого в Париже прошли конструктивные переговоры с украинской делегацией, и теперь американская сторона ждёт внятного ответа от Киева на свои предложения. При этом госсекретарь США обозначил чёткий срок "истинности намерений": если в ближайшие дни дипломатические усилия не принесут зримых результатов, Штаты, по его словам, могут приостановить свою посредническую миссию и переключить внимание на другие глобальные вызовы.

Однако, как комментирует ситуацию Владимир Брутер, подобные "ультиматумы" Вашингтона следует воспринимать не как искреннее намерение выйти из игры, а скорее как элемент давления на Москву. Сокращая для виду свою вовлечённость, США на деле сохранят рычаги влияния на украинские власти и продолжат игру на понижение российских позиций. Иными словами, риторика Белого дома о "снижении интереса" — это не отказ от Украины, а смена тактики в условиях неопределённости на поле боя и за столом переговоров.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. В 2011—2025 годах был сенатором США от штата Флорида. Член Республиканской партии.

