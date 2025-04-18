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США могут выйти из игры: что будет, если мир на Украине сочтут невозможным

Мир

США могут отказаться от мирной инициативы по Украине.

Госсекретарь Марко Рубио заявил: у сторон конфликта есть всего несколько дней, чтобы понять — возможно ли прекращение боевых действий.

"Если да — мы в деле. Если нет — у нас есть другие приоритеты", — отметил глава Госдепа в интервью GBNews.

Рубио подчеркнул: обсуждение мира не может длиться вечно.

Сейчас США подключают обе стороны конфликта, чтобы попытаться достичь соглашения. Но если перспектив не будет видно — Вашингтон свернёт усилия.

По словам Рубио, Америка "подошла к моменту, когда нужно принять решение".

Окончательная точка может быть поставлена уже в ближайшие недели.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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