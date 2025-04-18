США могут отказаться от мирной инициативы по Украине.
Госсекретарь Марко Рубио заявил: у сторон конфликта есть всего несколько дней, чтобы понять — возможно ли прекращение боевых действий.
"Если да — мы в деле. Если нет — у нас есть другие приоритеты", — отметил глава Госдепа в интервью GBNews.
Рубио подчеркнул: обсуждение мира не может длиться вечно.
Сейчас США подключают обе стороны конфликта, чтобы попытаться достичь соглашения. Но если перспектив не будет видно — Вашингтон свернёт усилия.
По словам Рубио, Америка "подошла к моменту, когда нужно принять решение".
Окончательная точка может быть поставлена уже в ближайшие недели.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.