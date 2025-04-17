Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый потолок устарел: трендовые оттенки для современного дома
Эффект как после салона, но дома: эти недорогие корейские бренды знают тайну здоровых волос
Почему макароны по-флотски — это вкус детства?
Моуринью станет национальным тренером
Симуляция или реальность: как интуиция учёных перекрывает страхи будущего
Кошка спит на подушке: не умиляйтесь раньше времени
Многофункциональные журнальные столики: изучаем тренды 2025 года
Квартиры в России должны стоить на 50% меньше, чем сейчас: что говорит эксперт
Коварная прохлада: скрытые риски использования кондиционера в автомобиле

Украинское рабство близко: США назвали дату сделки по энергоресурсам

1:58
Мир

Белый дом объявил о значительном сдвиге в долгожданных переговорах между США и Украиной по освоению природных ресурсов.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

По заявлению президента Дональда Трампа, уже 24 апреля может состояться подписание на долгожданной сделки, связанной с украинскими минеральными богатствами.

Трамп выразил уверенность, что украинская сторона соблюдет все условия соглашения, хотя и добавил характерное для себя "посмотрим", оставив место для неожиданных поворотов. Тем самым американский лидер фактически подтвердил слухи о возобновлении замороженных было переговоров, которые за последний месяц удалось вывести из тупика.

О прогрессе в работе над документом ранее сообщила и украинская сторона. Юлия Свириденко, занимающая пост первого вице-премьера и министра экономики Украины, в среду дала оптимистичный прогноз: по ее словам, формализация соглашения идет полным ходом и в ближайшее время Киев рассчитывает поставить финальную точку. Столь высокая динамика стала приятной неожиданностью на фоне февральского скандала, едва не похоронившего всю сделку. Напомним, именно тогда Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с надеждой на историческое подписание, но вместо этого получил жесткий разнос от Трампа.

Инцидент в Белом доме в конце февраля стал едва ли не самым громким дипломатическим конфликтом последнего времени. По информации источников, Трамп обвинил Зеленского в неуважительном тоне и нежелании идти на компромиссы, а вице-президент Джей Ди Вэнс пошел еще дальше, назвав украинского лидера "неблагодарным агитатором демократических ценностей". Перепалка завершилась тем, что Зеленского фактически выпроводили из Овального кабинета, а сделка по редкоземельным металлам повисла на волоске.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс (англ. James David Vance; известный по инициалам как Джей Ди Вэнс (англ. JD Vance); имя при рождении — Джеймс До́нальд Бо́умен (англ. James Donald Bowman); род. 2 августа 1984, Мидлтаун, штат Огайо, США) — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Кожа снова засияет как в юности: косметолог назвал главный секрет восстановления — дело в этом пилинге
Красота и стиль
Кожа снова засияет как в юности: косметолог назвал главный секрет восстановления — дело в этом пилинге Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Авто
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Газель до эпохи Газели: ЗиСы, ЛиАЗы и прочие динозавры маршрута  
Секреты гаражей ультрабогатых: неожиданные фавориты самых успешных водителей
Дмитрий Шепелев возвращается: планирую разбогатеть и прославиться
Идиот во главе НАТО: как на Западе относятся к генсеку альянса
Вдохновляющая красота озера Мольвено: узнайте, как оно девятый раз подряд стало гордостью Италии!
Катя Гордон опровергла слухи о долгах мужа Леры Кудрявцевой и назвала причину путаницы
Техническая броня России: как чинится военная техника для СВО
Все или ничего: Трамп сделал новое заявление о сделке с Китаем
Как сажать болгарский перец, чтобы собрать вдвое больше
Украинская тоска: ВСУ признались, что не способны сбить ракеты России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.