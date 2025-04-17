Украинское рабство близко: США назвали дату сделки по энергоресурсам

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Белый дом объявил о значительном сдвиге в долгожданных переговорах между США и Украиной по освоению природных ресурсов.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

По заявлению президента Дональда Трампа, уже 24 апреля может состояться подписание на долгожданной сделки, связанной с украинскими минеральными богатствами.

Трамп выразил уверенность, что украинская сторона соблюдет все условия соглашения, хотя и добавил характерное для себя "посмотрим", оставив место для неожиданных поворотов. Тем самым американский лидер фактически подтвердил слухи о возобновлении замороженных было переговоров, которые за последний месяц удалось вывести из тупика.

О прогрессе в работе над документом ранее сообщила и украинская сторона. Юлия Свириденко, занимающая пост первого вице-премьера и министра экономики Украины, в среду дала оптимистичный прогноз: по ее словам, формализация соглашения идет полным ходом и в ближайшее время Киев рассчитывает поставить финальную точку. Столь высокая динамика стала приятной неожиданностью на фоне февральского скандала, едва не похоронившего всю сделку. Напомним, именно тогда Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с надеждой на историческое подписание, но вместо этого получил жесткий разнос от Трампа.

Инцидент в Белом доме в конце февраля стал едва ли не самым громким дипломатическим конфликтом последнего времени. По информации источников, Трамп обвинил Зеленского в неуважительном тоне и нежелании идти на компромиссы, а вице-президент Джей Ди Вэнс пошел еще дальше, назвав украинского лидера "неблагодарным агитатором демократических ценностей". Перепалка завершилась тем, что Зеленского фактически выпроводили из Овального кабинета, а сделка по редкоземельным металлам повисла на волоске.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс (англ. James David Vance; известный по инициалам как Джей Ди Вэнс (англ. JD Vance); имя при рождении — Джеймс До́нальд Бо́умен (англ. James Donald Bowman); род. 2 августа 1984, Мидлтаун, штат Огайо, США) — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

