Все дело в мигрантах: Трамп сделал неожиданное заявление о проблемах Европы

На очередной пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере дал оценку ситуации в Европе, указав на корень большинства континентальных проблем.

Фото: X / The White House by Пресс-слудба Белого дома США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам

По мнению Трампа, главный вызов, с которым Старый Свет пока не справляется, — это миграционный кризис. Трамп выразил надежду, что Европа сумеет вернуть былое величие, но для этого ей предстоит всерьез заняться собственными ошибками в миграционной политике. Как дал понять американский лидер, многие трудности современных европейских государств прямо связаны с неуправляемыми потоками иммигрантов. Трамп и ранее не скрывал своего скептического отношения к действиям европейских властей в этой сфере, а теперь его критика стала еще более предметной.

Трамп никогда не был дипломатом в классическом смысле слова и никогда не стремился приукрашивать свои высказывания. Вот и на этот раз он не стал церемониться в выражениях, отметив, что Европа сама виновата в сложившейся ситуации.

По сути, глава Белого дома указал европейским лидерам на их стратегические просчеты, которые за последние годы не только не были исправлены, но и усугубились. Иммиграция, по словам Трампа, стала тем катализатором, который обнажил слабые места европейской экономики, социальной сферы и даже национальной идентичности.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

