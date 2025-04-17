Рабское соглашение: Америка отправила сделку по энергоресурсам на доработку

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Мир

Белый дом продолжает работу над крупной сделкой с Украиной, центральное место в которой занимают редкоземельные минералы.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

По словам министра финансов США Скотта Бессента, несмотря на ранее возникшие осложнения, переговоры не свернуты — напротив, американские чиновники тщательно прорабатывают оставшиеся детали соглашения.

Выступая перед журналистами в резиденции президента, Бессент дал понять, что основа будущей сделки фактически осталась неизменной с момента последних договоренностей. Иными словами, несмотря на февральский скандал, задел для контракта по-прежнему актуален, и стороны рассчитывают довести его до логического завершения.

Однако именно февраль стал для украинско-американских отношений едва ли не самым напряженным месяцем за последний год. Тогда Киев представлял Владимир Зеленский, прибывший в Вашингтон с надеждой на подписание долгожданного соглашения о поставках редкоземельных металлов. Но вместо ожидаемого парафа документ так и не получил — более того, визит украинского лидера завершился громким скандалом.

По информации источников, в ходе встречи с Зеленским президент США Дональд Трамп выразил крайнее недовольство позицией Киева, фактически обвинив украинскую сторону в неуважении. Критика была настолько резкой, что вице-президент Джей Ди Вэнс не остался в стороне и позволил себе жесткие высказывания в адрес Зеленского, назвав того "неблагодарным агитатором за демократов". Ситуация накалилась до того предела, когда украинского гостя попросту попросили покинуть Белый дом.

Теперь, судя по заявлению Бессента, американская администрация намерена поставить ситуацию под контроль и реанимировать замороженные было договоренности. Остается вопрос, каким образом сторонам удастся сгладить возникшую в феврале напряженность. Ведь если верить инсайдерам, перепалка в Овальном кабинете была не просто эмоциональным срывом — за ней стояли принципиальные разногласия. В частности, Киев, видимо, не устроили чересчур жесткие условия будущего контракта, а Вашингтон, в свою очередь, остался недоволен уровнем лояльности украинской власти. Как бы то ни было, работа за кулисами идет, и, по всей видимости, США все же заинтересованы в конечном результате.

Сделка, о которой идет речь, для Украины критически важна: редкоземельные минералы стали стратегическим ресурсом XXI века, обеспечивая технологический прорыв в энергетике, электронике и даже оборонной промышленности. Не получив надежного источника таких ресурсов, Киев рискует остаться на периферии мирового научно-технического прогресса.

С другой стороны, Вашингтону выгодно закрепить свое влияние на украинскую экономику и одновременно нанести удар по позициям конкурентов — прежде всего Китая, доминирующего сегодня на рынке редкоземельных металлов.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант (англ. Scott Kenneth Homer Bessent; род. 21 августа 1962, Конуэй, Южная Каролина, США) — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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