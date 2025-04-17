Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квартиры в России должны стоить на 50% меньше, чем сейчас: что говорит эксперт
Коварная прохлада: скрытые риски использования кондиционера в автомобиле
Эволюция закрыла путь назад: дельфины оказались в ловушке
Ольга Бузова показала свой шикарный ужин: идеальный вечер
Украинское рабство близко: США назвали дату сделки по энергоресурсам
Пыль исчезает, аромат остаётся: и всё это без швабры и злости
Все дело в мигрантах: Трамп сделал неожиданное заявление о проблемах Европы
Этот секрет японок для здоровья волос покоряет мир — готовьтесь удивиться
Зимующие вредители атакуют! Остановите их до того, как они разрушат ваш сад

Обойдемся без захвата территории: Трамп намекнул Ирану на важность сделки

1:58
Мир

Администрация Белого дома дала понять, что Вашингтон открыт для диалога с Тегераном, несмотря на многолетнюю напряженность в отношениях между двумя странами.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Ирана

По мнению президента США Дональда Трампа, иранские власти сами проявляют интерес к переговорам, и успешные переговоры пошли бы стране на пользу. В ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете Трамп выразил надежду, что Тегеран воспользуется этой возможностью.

Особо было подчеркнуто, что американский лидер не испытывает враждебности по отношению к иранскому народу. Напротив, Трамп дал высокую оценку иранцам, охарактеризовав их как высокоинтеллектуальную, деятельную и преуспевающую нацию. Он заверил, что США не стремятся причинить вред гражданам Ирана, а их цель лежит исключительно в плоскости ядерной безопасности.

Главное условие, которое выдвигают Соединенные Штаты, крайне категорично: Иран ни под каким видом не должен развивать ядерную программу. Трамп подчеркнул, что данное требование не подлежит обсуждению — это принципиальная позиция Вашингтона. При этом американский президент развеял опасения относительно агрессивных намерений США: Штаты не имеют никаких притязаний на иранские территории или природные богатства.

Трамп особо отметил, что цель американской стороны не заключается в подрыве экономики или захвате ресурсов Ирана. Единственный пункт, на котором настаивает Вашингтон, — полный отказ Тегерана от ядерного оружия. "Остальное, — дал понять президент, — Иран может развиваться свободно, добиваясь впечатляющих экономических успехов". По сути, Белый дом рисует картину взаимовыгодного сосуществования: США готовы видеть Иран процветающей страной, но при одном непременном условии.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Здоровье
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Газель до эпохи Газели: ЗиСы, ЛиАЗы и прочие динозавры маршрута  
Секреты гаражей ультрабогатых: неожиданные фавориты самых успешных водителей
Дмитрий Шепелев возвращается: планирую разбогатеть и прославиться
Идиот во главе НАТО: как на Западе относятся к генсеку альянса
Вдохновляющая красота озера Мольвено: узнайте, как оно девятый раз подряд стало гордостью Италии!
Катя Гордон опровергла слухи о долгах мужа Леры Кудрявцевой и назвала причину путаницы
Техническая броня России: как чинится военная техника для СВО
Все или ничего: Трамп сделал новое заявление о сделке с Китаем
Как сажать болгарский перец, чтобы собрать вдвое больше
Украинская тоска: ВСУ признались, что не способны сбить ракеты России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.