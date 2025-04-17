Обойдемся без захвата территории: Трамп намекнул Ирану на важность сделки

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Администрация Белого дома дала понять, что Вашингтон открыт для диалога с Тегераном, несмотря на многолетнюю напряженность в отношениях между двумя странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Ирана

По мнению президента США Дональда Трампа, иранские власти сами проявляют интерес к переговорам, и успешные переговоры пошли бы стране на пользу. В ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете Трамп выразил надежду, что Тегеран воспользуется этой возможностью.

Особо было подчеркнуто, что американский лидер не испытывает враждебности по отношению к иранскому народу. Напротив, Трамп дал высокую оценку иранцам, охарактеризовав их как высокоинтеллектуальную, деятельную и преуспевающую нацию. Он заверил, что США не стремятся причинить вред гражданам Ирана, а их цель лежит исключительно в плоскости ядерной безопасности.

Главное условие, которое выдвигают Соединенные Штаты, крайне категорично: Иран ни под каким видом не должен развивать ядерную программу. Трамп подчеркнул, что данное требование не подлежит обсуждению — это принципиальная позиция Вашингтона. При этом американский президент развеял опасения относительно агрессивных намерений США: Штаты не имеют никаких притязаний на иранские территории или природные богатства.

Трамп особо отметил, что цель американской стороны не заключается в подрыве экономики или захвате ресурсов Ирана. Единственный пункт, на котором настаивает Вашингтон, — полный отказ Тегерана от ядерного оружия. "Остальное, — дал понять президент, — Иран может развиваться свободно, добиваясь впечатляющих экономических успехов". По сути, Белый дом рисует картину взаимовыгодного сосуществования: США готовы видеть Иран процветающей страной, но при одном непременном условии.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

