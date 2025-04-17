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Все или ничего: Трамп сделал новое заявление о сделке с Китаем

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Мир

На встречу с журналистами в Белом доме Дональд Трамп пришел с твердой уверенностью: торговая сделка с Китаем не за горами.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По его словам, стороны непременно придут к соглашению, и оно будет как нельзя более выгодным для США. Трамп выразил убежденность, что переговоры с китайской стороной увенчаются успехом, и в скором времени общественность сможет наблюдать весьма впечатляющие результаты этих переговоров.

Ранее многие выражали сомнения относительно возможности достижения компромисса между Вашингтоном и Пекином, однако американский президент развеял эти опасения. Он подчеркнул, что, по его мнению, все предпосылки для заключения крайне удачной сделки уже налицо, и стороны вплотную приблизились к ее подписанию.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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