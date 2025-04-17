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Голос разума: население западных стран охотно верит российским СМИ

2:18
Мир

Согласно свежего исследования портала NewsGuard (консультируемого экс-главой ЦРУ Майклом Хейденом и бывшим министром внутренней безопасности Томасом Риджем), каждый третий американец склонен доверять российским медиа, включая РИА Новости и RT.

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Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Эти цифры взорвали информационное пространство — ведь речь идёт не о маргинальной аудитории, а о репрезентативной выборке из тысячи граждан США. Совместно с аналитической компанией YouGov эксперты NewsGuard провели уникальный эксперимент: респондентам предложили оценить десяток популярных утверждений, гуляющих по Сети, среди которых три были откровенно российского происхождения.

Результаты ошеломили даже скептиков: 33,9% американцев приняли за чистую монету как минимум одно из трёх "российских" сообщений. NewsGuard бьёт тревогу: страна, позиционирующая себя главным оплотом демократии и правды, массово поддаётся кремлёвской дезинформации.

В качестве "разоблачающих примеров" аналитики приводят два любопытных сюжета. Первый — сообщение RT о том, что львиная доля американских денег, выделенных на помощь Украине, оседает в карманах киевских чиновников. Второй — сенсационное падение рейтинга Владимира Зеленского до четырёх процентов, якобы растиражированное РИА Новости, RT и порталом "Украина.ру".

Однако в этом месте история приобретает занятный поворот. NewsGuard деликатно умалчивает, что идентичную информацию в феврале 2025 года озвучил сам президент США Дональд Трамп на своей площадке Truth Social. 

Ситуация далеко не нова. США регулярно клеймят RT и медиагруппу "Россия сегодня" за "пропаганду и вмешательство в дела других стран". Бывший госсекретарь Энтони Блинкен во всеуслышание обвинял RT в "тайных операциях" и даже вводил очередной пакет санкций против связанных с ней структур. Однако главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян лишь усмехалась в ответ: мол, санкции не заткнут рот тем, кто даёт миру альтернативную точку зрения.

 

Уточнения

Truth Social (TRUTH Social) — alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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