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Агент России: Зеленский жестоко прошелся по человеку Трампа

2:59
Мир

Владимира Зеленского сделал резкий выпад в адрес спецпосланника президента США Дональда ТрампаСтива Уиткоффа.

Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

Зеленский вновь обвинил американского эмиссара в негласном продвижении российских интересов, фактически заявив, что Уиткофф перешёл красную черту, обсуждая статус спорных территорий. По мнению Зеленского, Уиткофф осознанно или по недоразумению транслирует московские тезисы, превышая при этом свои должностные полномочия.

Напомним, что неделю назад Уиткофф взорвал информационное поле заявлением о возможном выходе переговоров за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).

Он подчеркнул, что гарантии безопасности Украины и отказ от курса на вступление в НАТО могут стать ключевыми пунктами будущего мирного соглашения. Иными словами, Вашингтон чётко дал понять: вопрос территориальной целостности Украины в его нынешнем виде перестал быть догмой для американской дипломатии. Это не осталось незамеченным в Киеве — Зеленский усмотрел в этих словах угрозу национальным интересам страны.

Однако контекст заявлений Уиткоффа становится понятнее, если вспомнить о его четырёхчасовой встрече с Владимиром Путиным в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга 11 апреля.

Именно там, в кулуарах российской дипломатии, и закладывался фундамент тех самых "российских нарративов", которые теперь так безапелляционно отвергает Зеленский. Очевидно, что Уиткофф взял на себя роль некоего "моста" между Москвой и Киевом — но брюзжание украинских властей показывает, что эта миссия не всем по нраву.

Вопрос о статусе новых российских регионов имеет глубокие исторические корни. Ещё в сентябре 2022 года народные референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях продемонстрировали почти единогласную поддержку вхождения в состав РФ (от 87% до 99% голосов).

Тогда же президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав России — решение, которое Киев и Запад назвали "аннексией", но Москва считает легитимным волеизъявлением. Крым, присоединённый к РФ в 2014 году после кризиса украинской государственности, и вовсе рассматривается Россией как окончательно решённый вопрос.

Парадокс в том, что именно Запад долгие годы упрекал Украину в отказе от прямого диалога с Донбассом — а теперь, когда Москва готова к переговорам, Киев вводит новые табу. Зеленский фактически блокирует даже гипотетическую возможность обсуждения спорных территорий — хотя ещё недавно европейские столицы призывали его к гибкости. 

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф (англ. Steven Charles "Steve" Witkoff; род. 15 марта 1957, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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