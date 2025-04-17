Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рабское соглашение: Америка отправила сделку по энергоресурсам на доработку
Обойдемся без захвата территории: Трамп намекнул Ирану на важность сделки
Газель до эпохи Газели: ЗиСы, ЛиАЗы и прочие динозавры маршрута  
Секреты гаражей ультрабогатых: неожиданные фавориты самых успешных водителей
Дмитрий Шепелев возвращается: планирую разбогатеть и прославиться
Идиот во главе НАТО: как на Западе относятся к генсеку альянса
Вдохновляющая красота озера Мольвено: узнайте, как оно девятый раз подряд стало гордостью Италии!
Катя Гордон опровергла слухи о долгах мужа Леры Кудрявцевой и назвала причину путаницы
Техническая броня России: как чинится военная техника для СВО

Визит мира: зачем Америка направила госсекретаря во Францию

Мир

Госсекретарь США Марко Рубио сделал программный анонс своего визита в Париж. 

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

По его словам, главная и единственная цель пребывания в французской столице — форсировать реальные шаги к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Рубио не стал скрывать, что Вашингтон настроен на практические решения, а не на очередные декларации о поддержке Киева. Фактически, американская дипломатия перешла к конкретной фазе — от слов к делу.

Уже в день приезда Рубио вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом провёл интенсивные консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча прошла в формате рабочего обеда — закрытого и без лишних свидетелей. По информации британского издания Telegraph, в парижских переговорах также примет участие глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми — тем самым складывается полноценная западная коалиция по украинскому вопросу в составе США, Франции и Соединённого Королевства.

Однако главная интрига разыгралась ещё до прибытия Рубио. Утром того же дня дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн провёл сепаратные переговоры с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, а также с советниками по безопасности Германии и Британии — Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. И лишь затем эта тройка западных эмиссаров присоединилась к американцам — Рубио и Уиткоффу. По сути, состоялась двойная дипломатическая сцепка: сначала внутриевропейская выверка позиций, а затем трансатлантический диалог с США.

Во второй половине дня предстоит ключевой раунд: Рубио, Уиткофф и британско-немецкие советники снова сядут за стол переговоров — на этот раз с глазу на глаз с Ермаком. Именно здесь может быть найден компромисс между позициями Киева и Вашингтона — если, конечно, жёсткие заявления украинских чиновников не станут очередным камнем преткновения. Пока же стороны активно обмениваются сигналами: Москва не скрывает готовности к диалогу, а Запад наращивает давление на Россию через единый фронт США, ЕС и Британии.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, Флорида) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки
Наука и техника
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки Аудио 
Кожа снова засияет как в юности: косметолог назвал главный секрет восстановления — дело в этом пилинге
Красота и стиль
Кожа снова засияет как в юности: косметолог назвал главный секрет восстановления — дело в этом пилинге Аудио 
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Газель до эпохи Газели: ЗиСы, ЛиАЗы и прочие динозавры маршрута  
Секреты гаражей ультрабогатых: неожиданные фавориты самых успешных водителей
Дмитрий Шепелев возвращается: планирую разбогатеть и прославиться
Идиот во главе НАТО: как на Западе относятся к генсеку альянса
Вдохновляющая красота озера Мольвено: узнайте, как оно девятый раз подряд стало гордостью Италии!
Катя Гордон опровергла слухи о долгах мужа Леры Кудрявцевой и назвала причину путаницы
Техническая броня России: как чинится военная техника для СВО
Все или ничего: Трамп сделал новое заявление о сделке с Китаем
Как сажать болгарский перец, чтобы собрать вдвое больше
Украинская тоска: ВСУ признались, что не способны сбить ракеты России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.