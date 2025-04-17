Визит мира: зачем Америка направила госсекретаря во Францию

Госсекретарь США Марко Рубио сделал программный анонс своего визита в Париж.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

По его словам, главная и единственная цель пребывания в французской столице — форсировать реальные шаги к урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Рубио не стал скрывать, что Вашингтон настроен на практические решения, а не на очередные декларации о поддержке Киева. Фактически, американская дипломатия перешла к конкретной фазе — от слов к делу.

Уже в день приезда Рубио вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом провёл интенсивные консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча прошла в формате рабочего обеда — закрытого и без лишних свидетелей. По информации британского издания Telegraph, в парижских переговорах также примет участие глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми — тем самым складывается полноценная западная коалиция по украинскому вопросу в составе США, Франции и Соединённого Королевства.

Однако главная интрига разыгралась ещё до прибытия Рубио. Утром того же дня дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн провёл сепаратные переговоры с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, а также с советниками по безопасности Германии и Британии — Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. И лишь затем эта тройка западных эмиссаров присоединилась к американцам — Рубио и Уиткоффу. По сути, состоялась двойная дипломатическая сцепка: сначала внутриевропейская выверка позиций, а затем трансатлантический диалог с США.

Во второй половине дня предстоит ключевой раунд: Рубио, Уиткофф и британско-немецкие советники снова сядут за стол переговоров — на этот раз с глазу на глаз с Ермаком. Именно здесь может быть найден компромисс между позициями Киева и Вашингтона — если, конечно, жёсткие заявления украинских чиновников не станут очередным камнем преткновения. Пока же стороны активно обмениваются сигналами: Москва не скрывает готовности к диалогу, а Запад наращивает давление на Россию через единый фронт США, ЕС и Британии.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, Флорида) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

