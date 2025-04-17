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Миграционная дыра: Греция радикально решила проблему мигрантов

Мир

Греческое правительство решило кардинально ужесточить миграционное законодательство.

мигранты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
мигранты

По заявлению Макиса Воридиса, министра по вопросам миграции и предоставления убежища, нелегальные мигранты, задержанные на территории страны, не смогут находиться в Греции более 18 месяцев до момента их выдворения. Это нововведение станет частью комплексного механизма возврата, который власти намерены легализовать на уровне федерального закона.

По словам Воридиса, необходимость таких мер назрела давно. Ещё недавно министр обсуждал стратегию борьбы с нелегальной миграцией с Василисом Кикилиасом, главой министерства судоходства и островной политики, в чьем ведении находится служба береговой охраны.

Оба министра сошлись во мнении, что охрана границ и пресечение нелегальных потоков — это приоритет государственной политики. Воридис подчеркнул, что греческая береговая охрана уже добилась серьёзных успехов в борьбе с торговцами людьми: только за первые четыре месяца текущего года были арестованы свыше 150 организаторов каналов нелегальной миграции, а ежедневно задерживаются более одного подозреваемого.

Однако главный вопрос — судьба самих нелегалов. Новый законопроект, который уже прошёл первичное согласование, направлен на радикальное усиление системы депортации. Воридис пояснил, что любой человек, нарушивший закон о въезде в страну (то есть пересекший границу без надлежащих документов), будет подлежать немедленному возвращению. Причем высылка будет производиться либо в страну происхождения мигранта, либо в безопасное третье государство, откуда он прибыл. Фактически Греция приводит свою миграционную политику в соответствие с европейской, которая всё больше склоняется к жестким мерам контроля.

Самое важное нововведение касается сроков содержания нелегалов. По действующим правилам, административное задержание до высылки теперь может длиться до 18 месяцев. Это значит, что мигрант, попавший в Грецию без документов, будет изолирован на срок до полутора лет, после чего депортирован. Воридис уточнил, что власти ужесточают не только сроки, но и механизмы реализации этих решений, чтобы избежать волокиты и злоупотреблений.

Для понимания масштаба проблемы стоит вспомнить, что Греция долгие годы остаётся "воротами" для нелегалов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В 2015–2016 годах через Эгейское море проследовало 1,5 миллиона человек, причём 75% всех мигрантов, попавших в Европу, прошли именно через греческую территорию. Разумеется, власти не могли игнорировать этот вызов: за последние годы Афины серьёзно укрепили охрану границ, и поток беженцев резко снизился.

Тем не менее проблема далека от решения. Ежедневно десятки мигрантов всё ещё прибывают на острова Эгейского моря, главным образом из Турции. И власти понимают: либеральная риторика здесь не работает. Либо чёткие правила и эффективная депортация, либо дальнейшая перегрузка социальной системы и рост нелегальных анклавов. Греция выбрала первый путь — и судя по заявлениям Воридиса, новые законы заработают в полную силу уже в ближайшее время.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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