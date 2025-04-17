В Кремле дали разъяснения относительно недавней встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивена Уиткоффом.
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российской администрации, украинское урегулирование стало центральной темой диалога. Таким образом, Москва четко обозначила: несмотря на сложную международную обстановку, каналы связи между Россией и Америкой не только сохраняются, но и работают в практическом ключе.
Песков был краток, но ёмок в комментариях для журналистов. Он подчеркнул, что переговоры Путина и Уиткоффа целиком и полностью сфокусированы на мирном разрешении конфликта на Украине. Никаких иных тем, по версии Кремля, в ходе этой встречи не поднималось — исключительно поиск развязок в затянувшемся противостоянии. Очевидно, что российская сторона рассматривает эти контакты как важнейший элемент потенциального выхода из кризиса.
Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф (англ. Steven Charles "Steve" Witkoff; род. 15 марта 1957, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.
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