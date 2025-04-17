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Камень в Трампа: мнение МВФ о торговых войнах

Мир

В Вашингтоне прозвучал сигнал тревоги для мировой экономики.

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Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда (МВФ), заявила, что система международной торговли переживает очередную волну нестабильности, которая требует не просто внимания, а срочной адаптации.

По её мнению, глобальный торговый механизм сегодня проходит одно из самых серьёзных испытаний с момента формирования современной экономической архитектуры. Волатильность на финансовых рынках стремительно растёт, а неопределённость в торговой политике достигла критической отметки.

Выступая перед участниками экономического форума, Георгиева нарисовала неутешительную картину: несмотря на высокие оценки многих активов, мировые фондовые рынки начали снижаться на фоне растущей напряжённости в международных отношениях. Это не просто коррекция — в МВФ видят в этом сигнал хрупкости существующей системы.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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