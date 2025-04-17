Экономика смерти: Китай ответил на пошлины Трампа

В кулуарах встречи с председателем сената Камбоджи Хун Сеном в Пномпене лидер КНР Си Цзиньпин выступил с жестким предупреждением для мирового сообщества.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

По его мнению, торговые войны стремительно разрушают основы глобальной экономики, подрывая не только многостороннюю торговую систему, но и весь мировой экономический порядок. Си Цзиньпин подчеркнул, что странам необходимо объединиться перед лицом новых вызовов, отстаивая своё право на самостоятельное развитие и национальную безопасность. Ключ к стабильности, по его словам, лежит в взаимном уважении, выгодной кооперации и общем развитии — именно эти принципы должны лечь в основу формируемого сообщества единой судьбы человечества.

В противовес этой концепции Си Цзиньпин обозначил тупиковый путь — унилатерализм и гегемонизм, которые, по его мнению, не имеют будущего. Он выразил уверенность, что изоляционизм не найдёт поддержки в современном мире, а значит, странам предстоит искать новые форматы взаимодействия. Фактически, Пекин дал понять: либо равноправное сотрудничество, либо медленное погружение в хаос торговых барьеров и санкций.

Тем временем, катализатором этого хаоса выступают Соединенные Штаты. Именно администрация президента Дональда Трампа запустила механизм торговых столкновений, подписав 2 апреля указ о введении "взаимных" пошлин на импорт.

Изначально базовая ставка была установлена на уровне 10%, но уже с 9 апреля для 57 стран ввели дифференцированные пошлины — их размер рассчитывался исходя из торгового дефицита США с каждой конкретной страной. Цель вашингтонских стратегов казалась прозрачной: превратить дисбаланс в равновесие. Однако уже через неделю риторика Белого дома изменилась. Трамп объявил, что свыше 75 стран не стали зеркально отвечать на американские меры и изъявили желание вести переговоры. В итоге для большинства государств (за исключением Китая) тарифы временно "заморозили" на 90 дней на том же 10-процентном уровне.

Параллельно развивался торговый конфликт между США и КНР. После череды эскалаций итоговая дополнительная пошлина для китайских товаров в Штатах достигла 125% — ровно настолько же Пекин ответил Вашингтону. Но это не всё: на китайский импорт продолжает действовать отдельная 20-процентная пошлина, введенная Трампом под предлогом недостаточной борьбы Китая с синтетическими наркотиками. Фактически, Пекин столкнулся с беспрецедентным давлением — торговые ограничения наложены сразу по двум независимым линиям.

Уточнения

Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

