Шведское качество: IKEA вернется в Россию

Федеральная служба интеллектуальной собственности зафиксировала важное событие для российского рынка — компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак на территории страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ IKEA

Соответствующая информация уже опубликована в официальном бюллетене ведомства. Таким образом, юридически подтверждено право компании использовать бренд IKEA в России до 28 июля 2033 года — именно такая дата указана как срок окончания исключительных прав на товарный знак.

Эта новость не случайна: еще летом 2023 года нидерландская компания IKEA Systems B. V подала в Роспатент четыре заявки на регистрацию фирменного наименования как на латинице (IKEA), так и на кириллице (ИКЕА).

Что интересно, в числе поданных документов значились два варианта графического изображения логотипа. И уже в начале февраля текущего года Роспатент дал зеленый свет одной из заявок — с датой окончания срока действия прав 1 августа 2033 года. Остальные заявки находились на разных стадиях рассмотрения.

Для справки: IKEA — это не просто компания, а крупнейшая в мире розничная сеть, специализирующаяся на товарах для дома. Основанная в 1943 году в Швеции, она долгие годы была символом доступного домашнего уюта для миллионов покупателей по всему миру.

Однако с 2022 года IKEA приостановила продажи в России, начав процесс реорганизации своего бизнеса в стране. К осени 2023-го процесс фактически завершился: шведская компания продала российские фабрики, а торговые центры "Мега" перешли под контроль Газпромбанка. Более того, накопленные товарные остатки были реализованы через "Яндекс Маркет".

Уточнения

IKEA (ИКЕА) — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

