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Рано США начали пугать новым оружием: мнение эксперта на вбросы Вашингтона о супертехнологиях

Мир

Странное сообщение появилось на официальном сайте американской администрации. Вашингтон внезапно сообщил о новом оружии, которое позволяет управлять пространством и временем. Петр Колчин, военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог, рассказал Pravda. Ru, что думает о таком заявлении.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

На самом деле трудно серьезно оценивать такие заявления без предоставления каких-либо серьезных доказательств.

"Администрация Дональда Трампа известна своей популистской риторикой, и подобные громкие заявления вполне себе укладываются в эту стратегию информационного поведения. Говорить о каком-то прорывном оружии, которое они могут вытащить из каких-то секретных хранилищ американской армии, маловероятно", — считает Колчин.

Пентагон ведет исследования в совершенно разных областях. Но подобные бездоказательные вбросы не вызывают какого-либо доверия ни у кого. Они лишь укрепляют имидж американской администрации как популистской.

"Преждевременно говорить о каком-то невероятно новом вооружении. Пока последние доказательства, которые есть у мира, говорят о том, что США все чаще становятся в роли догоняющего по многим вопросам военного развития и вынуждены адаптироваться к тем трендам, которые задает Россия и другие ведущие страны в сфере ВПК", — отметил эксперт.

А цель такого сообщения, по мнению Колчина, это укрепление авторитета американской армии, который был несколько запятнан в ходе президентства Джо Байдена.

"Я уверен, что от России никаких ответов на это сообщение не последует. Мы уже не раз показывали, что не реагируем на громкие заявления и следим за реальными действиями. Именно такой подход помогает нам успешно добиваться побед в дипломатическом урегулировании и защищать свои национальные интересы", — заключил военный эксперт.

Уточнения

Вашингто́н (также Ва́шингтон; англ. Washington, D.C.) — столица Соединённых Штатов Америки. Официальное название — округ Колумбия (англ. District of Columbia, сокращённо D.C., «Ди-Си»). Ч

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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