Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волонтёрство по карману: удивительные выводы показало международное исследование о щедрости
Как хранить крашеные яйца, чтобы не отравиться после Пасхи
Купальный сезон 2025: где в Риме и Лацио безопаснее всего отдыхать
Двигатель ещё бодр, но масло — уже не то: когда пора менять тип смазки
Какие специи раскроют свинину по-новому: подборка от шефа
Не сорт, а схема: простой трюк с водой и семенами даёт огурцы с медовым вкусом
Оксана Самойлова заступилась за Чумакова: это норма отношений
Парацетамол бьет по мужской силе? Профессор раскрыл неочевидную правду о популярном лекарстве
Проверьте кошельки! На некоторых 5 евро можно заработать 1000 евро

Правительство США заявило, что теперь владеет временем и пространством

Мир

США заявили, что обладают мощнейшим оружием в мире. Оно может управлять пространством и временем. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте американской администрации.

Пентагон
Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пентагон

"Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояния, способствуют росту и повышают продуктивность", — говорится в сообщении.

Таким оружием располагают только американцы, как отмечено в публикации. Что это такое и чью продуктивность оно повышает, не уточнили, пишет KP. RU.

Уточнения

Пространство — философское понятие.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока
Авто
Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока Аудио 
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Красота и стиль
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Куда вложить деньги, когда ставка Центробанка России — 21 процент? Дмитрий Плотников Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Волонтёрство по карману: удивительные выводы показало международное исследование о щедрости
Как хранить крашеные яйца, чтобы не отравиться после Пасхи
Купальный сезон 2025: где в Риме и Лацио безопаснее всего отдыхать
Двигатель ещё бодр, но масло — уже не то: когда пора менять тип смазки
Какие специи раскроют свинину по-новому: подборка от шефа
Не сорт, а схема: простой трюк с водой и семенами даёт огурцы с медовым вкусом
Оксана Самойлова заступилась за Чумакова: это норма отношений
Парацетамол бьет по мужской силе? Профессор раскрыл неочевидную правду о популярном лекарстве
Проверьте кошельки! На некоторых 5 евро можно заработать 1000 евро
Как деньги меняют людей: неожиданная правда о тех, кто выбрался из нищеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.