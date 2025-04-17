Правительство США заявило, что теперь владеет временем и пространством

США заявили, что обладают мощнейшим оружием в мире. Оно может управлять пространством и временем. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте американской администрации.
"Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояния, способствуют росту и повышают продуктивность", — говорится в сообщении.
Таким оружием располагают только американцы, как отмечено в публикации. Что это такое и чью продуктивность оно повышает, не уточнили, пишет KP. RU.
Пространство — философское понятие.
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