Правительство США заявило, что теперь владеет временем и пространством

США заявили, что обладают мощнейшим оружием в мире. Оно может управлять пространством и временем. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте американской администрации.

Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пентагон

"Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояния, способствуют росту и повышают продуктивность", — говорится в сообщении.

Таким оружием располагают только американцы, как отмечено в публикации. Что это такое и чью продуктивность оно повышает, не уточнили, пишет KP. RU.

Уточнения

Пространство — философское понятие.

