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Семья русинов сбежала из Европы из-за пропаганды ЛГБТ*

1:02
Мир

Русины Володя и Женя, которые родились в Закарпатье, встретились и создали семью в Португалии. А спустя десятки лет оттуда пришлось бежать.

Поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поезд

Они решили переехать из Европы из-за страха за своих сына и дочь. В местных школах таблицу умножения учат до 10 класса, а частные пансионы слишком дорогие. А когда началась история с пропагандой ЛГБТ* в школе и родителей начали вызывать для бесед, Володя и Женя всерьез испугались.

"Дочь пришла как-то и говорит: "Мама, я могу стать мальчиком, и вы не сможете мне запретить". Поняли — пора уезжать", — цитирует Женю KP. RU.

В родное Закарпатье они уехать не смогли, там после 2014 года началась тотальная украинизация и русинам с русским языком были не рады. В итоге они собрались в Россию: подписались на группу "Путь домой" в соцсетях и собрали документы.

* Запрещенная в России экстремистская организация

Уточнения

Руси́ны также карпатские русины (русин. Русины, словац. Rusíni, пол. Rusini, венг. Ruszinok, серб. Русини, укр. Русини, хорв. Rusini) — группа восточнославянского населения.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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