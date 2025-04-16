Семья русинов сбежала из Европы из-за пропаганды ЛГБТ*

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Русины Володя и Женя, которые родились в Закарпатье, встретились и создали семью в Португалии. А спустя десятки лет оттуда пришлось бежать.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд

Они решили переехать из Европы из-за страха за своих сына и дочь. В местных школах таблицу умножения учат до 10 класса, а частные пансионы слишком дорогие. А когда началась история с пропагандой ЛГБТ* в школе и родителей начали вызывать для бесед, Володя и Женя всерьез испугались.

"Дочь пришла как-то и говорит: "Мама, я могу стать мальчиком, и вы не сможете мне запретить". Поняли — пора уезжать", — цитирует Женю KP. RU.

В родное Закарпатье они уехать не смогли, там после 2014 года началась тотальная украинизация и русинам с русским языком были не рады. В итоге они собрались в Россию: подписались на группу "Путь домой" в соцсетях и собрали документы.

* Запрещенная в России экстремистская организация

Уточнения

Руси́ны также карпатские русины (русин. Русины, словац. Rusíni, пол. Rusini, венг. Ruszinok, серб. Русини, укр. Русини, хорв. Rusini) — группа восточнославянского населения.

