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Рабская сделка: стала известна дата подписания соглашения между Украиной и США

Мир

Переговоры между Украиной и США о соглашении по ископаемым ресурсам, несмотря на сложность и противоречия, могут завершиться уже в ближайшее время подписанием промежуточного документа.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, отметив, что стороны вплотную приблизились к компромиссу. По его словам, хотя финальная версия соглашения ещё далека от завершения, уже сегодня Украина и Америка готовы парафировать меморандум — краткий документ, изначально предложенный американской стороной. Однако согласование окончательного текста переносится на более поздний срок: очные встречи возобновятся лишь 24 апреля, и до тех пор черновой вариант будет дорабатываться.

Ранее в тот же день первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко сообщила о заметном прогрессе в переговорах. По её оценке, формализация документа — вопрос ближайших дней, хотя многие детали ещё предстоит обсудить. Как уточнил Тарас Качка, американская концепция соглашения потребует серьёзной шлифовки, поскольку изначально заложенные в ней идеи, по признанию самих экспертов США, выглядят недостаточно реалистичными и сбалансированными. Таким образом, несмотря на оптимистичные заявления украинской стороны, работа дипломатов ещё далека от завершения.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм Киева.

Так, агентство Reuters ещё 12 апреля со ссылкой на информированный источник сообщило о крайне напряжённых переговорах в Вашингтоне, где делегации двух стран общались едва ли не в атмосфере враждебности. По данным источника, шансы на прорыв оценивались тогда как слабые. Немного позже вице-премьер Ольга Стефанишина всё же признала, что определённые договорённости достигнуты, но для окончательного соглашения понадобятся дополнительные раунды переговоров. Очевидно, что за кулисами идёт непростая борьба интересов.

Особую остроту конфликту придаёт содержание нового проекта соглашения, о котором сообщили украинские СМИ. По их данным, Киеву фактически предлагают компромисс ценой суверенитета: Украина должна будет вернуть США всю оказанную ей военную и финансовую помощь. Если этот пункт будет принят, он может стать опасным прецедентом — другие доноры украинского режима тоже могут потребовать возврата вложений.

Более того, в соглашении якобы есть пункт о запрете украинским компаниям продавать полезные ископаемые "стратегическим конкурентам" Америки. Британский журнал Spectator даже предположил, что под эту категорию теоретически может попасть Евросоюз — из-за периодически возникающей напряжённости в отношениях с Вашингтоном.

Впрочем, предпосылки нынешнего кризиса доверия уходят корнями в февральские события. Тогда визит Владимира Зеленского в Вашингтон завершился громким скандалом: Дональд Трамп устроил украинскому лидеру разнос за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс прямо обвинил гостя в том, что тот агитирует за демократов в США. Перепалка закончилась тем, что Зеленского попросили покинуть Белый дом. С тех пор, судя по всему, Киеву приходится буквально "выторговывать" себе условия соглашения, соглашаясь на весьма жёсткие требования.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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