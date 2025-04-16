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Американский долг: в США дали неожиданный ответ по поводу госдолга страны

1:54
Мир

Проблема государственного долга США давно будит тревогу экономистов, новое высказывание главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла вновь привлекло внимание к этой теме.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Выступая перед участниками Экономического клуба Чикаго, Пауэлл обозначил неутешительный диагноз: федеральный долг страны движется по неустойчивой траектории. Однако, по его мнению, пока рано говорить, что Америка перешла критическую черту, за которой начинаются необратимые последствия.

Пауэлл пояснил, что, несмотря на угрожающие размеры госдолга, в истории были прецеденты, когда другие государства оказывались в ещё более сложной финансовой ситуации и находили выход.

Сложность нынешнего положения США, по его словам, заключается в ином: страна столкнулась с огромным дефицитом бюджета в условиях практически полной занятости населения. Это редкое и опасное сочетание — обычно столь крупный дисбаланс возникает в периоды кризисов или войн, когда экономика работает ниже своего потенциала. Сейчас же ситуация обратная: рабочие места заполнены, а ресурсы задействованы почти на максимуме, но бюджет всё равно остаётся глубоко дефицитным.

Руководитель ФРС подчеркнул, что такая ситуация не может продолжаться бесконечно. По его мнению, Соединённым Штатам неизбежно придётся принимать непопулярные решения по оптимизации расходов и доходов бюджета.

Вопрос лишь во времени — чем раньше Вашингтон возьмётся за решение этой проблемы, тем мягче будут последствия. Пауэлл фактически поставил политиков перед выбором: затягивать реформу бюджета означает накапливать риски, а действовать на опережение — значит сохранить стабильность финансовой системы. В любом случае, по его убеждению, момент истины неизбежен.

Уточнения

Джером Хайден Пауэлл (англ. Jerome Hayden Powell; род. 4 февраля 1953, Вашингтон) — американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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