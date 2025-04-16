Чуть не рассчитали: правительство Америки в шоке от пошлин Трампа

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Недавние решения администрации Дональда Трампа в области торговой политики преподнесли неприятный сюрприз экономистам и экспертам.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

По мнению главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, уровень пошлин, введённых Соединёнными Штатами, оказался гораздо более высоким, чем прогнозировалось изначально. Выступая перед участниками мероприятия Экономического клуба Чикаго, Пауэлл обозначил крайне тревожные последствия такого шага для американской экономики.

В частности, руководитель ФРС подчеркнул, что столь резкое повышение тарифов неизбежно повлечёт за собой рост инфляции внутри страны. Одновременно с этим ожидается ощутимое замедление экономического роста — фактор, который в долгосрочной перспективе способен дестабилизировать всю финансовую систему. По сути, Пауэлл констатировал: эффект от торговой политики новой волны будет прямо противоположен тому, к чему традиционно стремится ФРС — устойчивый рост, стабильные цены и низкий уровень безработицы.

Пауэлл также обратил внимание на кардинальные сдвиги в подходе нынешней администрации к регулированию международной торговли. По его словам, такие серьёзные трансформации в торговой сфере способны свести на нет усилия Федеральной резервной системы по поддержанию экономического баланса.

В результате прогнозируется рост безработицы, поскольку замедление темпов экономического развития неизбежно приведёт к сокращению рабочих мест. Фактически, Федеральная резервная система впервые столь открыто заявила о расхождении между своей политикой макроэкономической стабильности и внешнеэкономическим курсом Белого дома.

Уточнения

Федера́льная резе́рвная систе́ма — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.

