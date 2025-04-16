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Мир требует реформ: Россия предрекает судьбу ВТО

3:08
Мир

На фоне эскалации торговых войн и новой волны протекционизма со стороны США Россия сделала резкое заявление в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Постпред РФ при ВТО Николай Платонов по итогам технических консультаций 16 апреля с председателем генерального совета организации Сакером Альмокбелем подчеркнул критическую важность реформы этой структуры. По его мнению, ВТО срочно нуждается в адаптации своих правил — иначе многосторонняя торговая система просто развалится под натиском односторонних ограничительных мер.

Фактически, Москва бьёт тревогу не только за себя, но и за всех уязвимых участников ВТО — развивающиеся страны, которые не имеют рычагов давления на США, Евросоюз или Китай. На встрече с Альмокбелем Платонов настоял на том, что события последних недель (введение Америкой "взаимных пошлин") лишний раз доказывают: действующий механизм международной торговли морально устарел. Цель реформы — не просто подлатать дыры, а кардинально обновить свод правил так, чтобы защитить слабых и дисциплинировать сильных.

Контекст проблемы чрезвычайно острый. 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении базовой ставки 10% на импорт практически из всех стран мира.

Хуже того, для большинства государств ставка будет ещё выше — её рассчитали по "формуле торгового дефицита". Например, если Штаты имеют с какой-то страной дисбаланс в $20 млрд, то вместо 10% она получит 20% пошлины — и так по всей планете. Трамп, конечно, приостановил введение зеркальных пошлин на 90 дней (с 9 апреля), но время пошло: весь мир замер в ожидании глобального торгового передела.

Параллельно США нанесли ВТО удар в самое сердце. Уже 85-й раз Америка блокирует назначение новых членов апелляционного органа организации — из-за чего с декабря 2019 года ВТО не может разрешать торговые споры.

Два года назад на министерской конференции 130 стран из 164 проголосовали за восстановление системы, но Вашингтон в одиночку тормозит процесс. Фактически, Штаты говорят: "Мы согласны играть по правилам ВТО, только если эти правила будут удобны нам". Альмокбель (председатель генсовета) теперь прямо просит всех членов ВТО высказаться: как минимизировать ущерб от американского протекционизма?

Николай Платонов поддержал эту инициативу, отдельно акцентировав проблему "жертв торговой войны". Развивающиеся экономики (например, Африки, Латинской Америки) не могут ответить США санкциями — у них нет ни мощной экономики, ни административного ресурса. В итоге они оказываются крайними: теряют рынки сбыта, падает ВВП, растёт бедность. 

Уточнения

Всеми́рная торго́вая организа́ция — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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