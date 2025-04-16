Отмена санкций: стал известен ответ России США в авиационной сфере

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Торговая война США и Китая достигла критической отметки. Под ударом оказался не только американский экспорт, но и стратегические отрасли, такие как авиастроение.

Фото: commons.wikimedia.org by Vzorets, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ту-144

"Боинг", некогда флагман американского производства, теряет китайский рынок — один из крупнейших в мире. И именно это, по мнению сенатора РФ Алексея Пушкова, должно заставить президента США Дональда Трампа сделать неожиданный шаг: отменить санкции против России, причем в первую очередь в авиационной сфере.

Логика Пушкова проста и безжалостна: если Китай больше не покупает "Боинг", то Трампу пора искать альтернативные решения. А самое очевидное из них — российский рынок, замороженный санкциями последние годы.

Напомним, 2 апреля Трамп подписал указ о "взаимных пошлинах" на импорт — 10% базовая ставка и до 125% для Китая (якобы за торговый дефицит). Китай ответил зеркально: 125% пошлины на американские товары. Но главный удар пришелся не по сельхозпродуктам или электронике, а по "Боингу": Пекин фактически запретил своим авиакомпаниям закупать самолеты и запчасти у США.

Уточнения

Алексе́й Константи́нович Пушко́в — советский и российский государственный и общественный деятель.

