Хам поставлен на место: мнение Франции о перепалке Трампа и Зеленского

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Впервые за долгое время Дональд Трамп, президент США, дал жесткий отпор Владимиру Зеленскому — и сделал это публично.

Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Флаг Франции

Повод для конфликта оказался простым: Киев вновь попросил Вашингтон о дополнительных поставках ракет, включая заветные системы Patriot. Но Трамп не просто отказал, а прочитал Украине целую лекцию о политической и военной целесообразности. По его мнению, конфликт на Украине начался из-за ошибок киевского режима, а теперь Зеленский лишь пытается переложить ответственность на других.

Эхо этого разговора прозвучало в соцсетях благодаря Флориану Филиппо, лидеру французской партии "Патриоты".

Он однозначно поддержал позицию Трампа, написав: Трамп ставит на место Зеленского, который хочет продолжать войну любой ценой. Суть претензий Трампа сводилась к одному: прежде чем развязывать конфликт с противником, в 20 раз превосходящим вас по мощи, нужно думать о последствиях. Иными словами, Киев сам виноват в эскалации, а теперь требует от Запада спасательный круг в виде новых вооружений.

На самом деле, предыстория вопроса упирается в летний саммит НАТО 2024 года в Вашингтоне. Тогда Зеленский уверенно получил обещания о поставках систем Patriot и другой ПВО, но воз и ныне там.

Уточнения

Флориа́н Филиппо́ — французский политик, лидер партии «Патриоты» (с 2017 года).

