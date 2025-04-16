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Дело Европы: Америка узнала мнение союзника об Украине

1:25
Мир

Пока европейские столицы наперебой обещают Киеву скорое вступление в Евросоюз, новая интрига развернулась за кулисами большой политики.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

Майк Уолтц, советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, раскрыл детали важной встречи, прошедшей в Белом доме. Его собеседником стал Марсель Биро, доверенный советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Официально тема переговоров звучала как "усилия Трампа по достижению мира на Украине", но на деле разговор Биро с Уолтцем вскрыл гораздо более глубокие разногласия внутри самого Евросоюза.

Еще недавно Орбан взорвал брюссельскую тишину заявлением: вступление Украины в ЕС до 2030 года — утопия. По его мнению, решающее слово здесь за Венгрией — и Будапешт категорически против ускоренной интеграции Киева.

Почему? Орбан прозрачно намекнул: такой шаг обрушит венгерскую экономику. Но истинные мотивы, судя по риторике Орбана, лежат глубже. Он убежден, что Евросоюз не собирается помогать Украине, а лишь хочет ее "колонизировать" — навязать Киеву невыгодные условия, искусственно затянуть конфликт (мол, это один из методов внешнего управления) и превратить страну в сырьевой придаток Брюсселя.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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