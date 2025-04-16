Мир без фейков: Америка закончила финансирование центра противодействия дезинформации

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Внезапное решение из Вашингтона встряхнуло медиасообщество по обе стороны океана.

Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Госдеп США

Марко Рубио, один из влиятельнейших американских сенаторов и бывший претендент на президентский пост, объявил о роспуске специального центра Госдепартамента США, чья задача последние годы сводилась к отслеживанию и разоблачению "зарубежной дезинформации".

На практике это означало одно: центр, ранее известный как Центр глобального взаимодействия (GEC), регулярно выпускал доклады, где главным "злодеем информационного фронта" выступала Россия. Мол, Кремль через пропаганду и фейковые новости влияет на западную демократию, сеет хаос в США и Европе.

По его мнению, центр не боролся с фейками, а превратился в инструмент цензуры внутри самих Штатов.

Десятилетие его работы привело к уничтожению свободных голосов американцев: людей травили, отстраняли от работы, обвиняли и даже сажали за решетку лишь за альтернативное мнение, шедшее вразрез с официальной позицией Вашингтона. И теперь, заявил Рубио, этому произволу наступает конец. Центр, обходившийся американским налогоплательщикам в $50+ млн ежегодно, закрывается.

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