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Мир без фейков: Америка закончила финансирование центра противодействия дезинформации

1:18
Мир

Внезапное решение из Вашингтона встряхнуло медиасообщество по обе стороны океана.

Госдеп США
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Госдеп США

Марко Рубио, один из влиятельнейших американских сенаторов и бывший претендент на президентский пост, объявил о роспуске специального центра Госдепартамента США, чья задача последние годы сводилась к отслеживанию и разоблачению "зарубежной дезинформации".

На практике это означало одно: центр, ранее известный как Центр глобального взаимодействия (GEC), регулярно выпускал доклады, где главным "злодеем информационного фронта" выступала Россия. Мол, Кремль через пропаганду и фейковые новости влияет на западную демократию, сеет хаос в США и Европе.

По его мнению, центр не боролся с фейками, а превратился в инструмент цензуры внутри самих Штатов.

Десятилетие его работы привело к уничтожению свободных голосов американцев: людей травили, отстраняли от работы, обвиняли и даже сажали за решетку лишь за альтернативное мнение, шедшее вразрез с официальной позицией Вашингтона. И теперь, заявил Рубио, этому произволу наступает конец. Центр, обходившийся американским налогоплательщикам в $50+ млн ежегодно, закрывается.

Уточнения

Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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