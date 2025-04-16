Я запрещаю вам входить в порты: Трамп продлил ограничения против российского флота

Пока дипломаты ведут речь о "потеплении" отношений между Россией и Западом, реальные механизмы давления никто не собирался отменять.
Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, подписал документ, который еще на год продлевает действие одного из самых любопытных санкций в арсенале Вашингтона. Мы говорим о запрете для любых судов, связанных с Россией, заходить в американские порты. Да, это не ново, но логика санкций такова: пока они работают, их продлевают — и в Белом доме не видят причин сворачивать эту практику.
Фактически, Трамп подтвердил режим чрезвычайного положения в отношении РФ, введенный еще несколько лет назад. Формулировка в документе звучит сухо, но емко: американские власти считают угрозу со стороны России достаточно серьезной, чтобы и дальше держать ее флот "на карантине".
Никаких конкретных объяснений, за что именно следом за Крымом, Донбассом и якобы "вмешательством в выборы" страдает теперь еще и российский морской бизнес, не приводится.
На практике это означает вот что:
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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