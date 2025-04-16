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Я запрещаю вам входить в порты: Трамп продлил ограничения против российского флота

1:40
Мир

Пока дипломаты ведут речь о "потеплении" отношений между Россией и Западом, реальные механизмы давления никто не собирался отменять.

Птица гага
Фото: commons.wikimedia.org by Timin Ilya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Птица гага

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, подписал документ, который еще на год продлевает действие одного из самых любопытных санкций в арсенале Вашингтона. Мы говорим о запрете для любых судов, связанных с Россией, заходить в американские порты. Да, это не ново, но логика санкций такова: пока они работают, их продлевают — и в Белом доме не видят причин сворачивать эту практику.

Фактически, Трамп подтвердил режим чрезвычайного положения в отношении РФ, введенный еще несколько лет назад. Формулировка в документе звучит сухо, но емко: американские власти считают угрозу со стороны России достаточно серьезной, чтобы и дальше держать ее флот "на карантине".

Никаких конкретных объяснений, за что именно следом за Крымом, Донбассом и якобы "вмешательством в выборы" страдает теперь еще и российский морской бизнес, не приводится.

На практике это означает вот что:

  • Любое судно, хоть как-то аффилированное с Россией (удобный флаг, российский экипаж, грузы из РФ), автоматически попадает в "черный список".
  • Ему закрыт въезд не только в территориальные воды США, но и в порты стран, жестко соблюдающих американские санкции (читай, Европа, Япония, Австралия).
  • Для судовладельцев это колоссальные убытки: либо менять маршрут (и нести лишние расходы на логистику), либо рисковать попаданием под вторичные санкции.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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