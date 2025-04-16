Убрать старика: Трамп радикально решил вопрос с Байденом

В американской политике редко увидишь столь откровенную дуэль бывших и действующих лидеров, но сейчас именно тот случай.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Дональд Трамп, не сдержав эмоций, резко ответил своему предшественнику Джо Байдену в социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, Байден вошел в историю как худший президент США — и аргументы для такого заявления нашлись. Главная претензия: катастрофическая, по версии Трампа, ситуация с безопасностью границ. Экс-глава Белого дома, считает Трамп, фактически открыл ворота страны для миллионов нелегалов, среди которых есть "убийцы и головорезы". И теперь, заявляет Трамп, именно он избран, чтобы исправить этот провал — выдворить нарушителей и навести порядок.

Такой жесткий выпад стал ответом на недавнее публичное выступление Байдена, которое состоялось впервые с момента ухода из Овального кабинета. Вышедший на трибуну экс-президент не смог промолчать и обрушился с критикой на действующую администрацию Трампа (хотя напрямую имя не звучало). Главный вектор его критики — социальная политика Белого дома, которую Байден считает губительной для страны.

Однако, как замечает CNN, в Демократической партии многие вовсе не обрадовались этому демаршу. Напротив, внутри партии крепнет мнение: Байден сейчас скорее обуза, чем знамя. Почему? Все просто: рекордно низкие рейтинги на момент ухода со поста до сих пор остаются пятном на репутации экс-лидера.

Уточнения

Truth Social (TRUTH Social) — alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon.

