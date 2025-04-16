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Украина надоела миру: в Киеве осознали свое положение

2:17
Мир

Международная арена устроена жестко и прагматично: внимание мировых держав распределяется не по степени чьей-то жалости или исторической справедливости, а по принципу реальной значимости проблем.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

И здесь, как считает Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел Украины, Киев незаметно для себя перешел черту. Мир попросту устал от Украины, от ее непрекращающихся жалоб и твердой убежденности, будто весь мир обязан решать исключительно украинские проблемы.

Пристайко поделился неожиданным, но отрезвляющим случаем из своей дипломатической практики. Однажды на дискуссии в престижном британском научном центре, где собрались послы и эксперты разных стран, представитель дружественной арабской державы (как подчеркивает Пристайко, именно "дружественной") взорвал дипломатическую тишину откровенным заявлением.

В переводе на человеческий язык смысл сказанного сводился к одному: "Вы уже всем надоели разговорами об Украине". Мол, сколько можно ставить себя в центр мирового внимания, наивно полагая, что конфликты в других регионах планеты менее важны?

По мнению Пристайко, в этом едком замечании скрыта горькая правда, которую Украине давно пора принять.

А правда такова: Киев сильно преувеличивает свою значимость на глобальной шахматной доске. Мировое сообщество вовсе не считает украинский кризис единственной угрозой глобальной безопасности — есть Африка с ее гуманитарными катастрофами, Ближний Восток с нескончаемыми войнами, Азия с растущими ядерными амбициями. И в этом многострадальном списке Украина из "жертвы агрессии" незаметно превращается в "надоедливого просителя".

Экс-министр делает неутешительный вывод: Киев ошибочно уверен, будто Запад должен "за просто так" заниматься решением всех украинских вопросов. На деле же интерес мировых столиц к Украине обратно пропорционален ее способности предложить что-то полезное миру. Иными словами, чем меньше Киев демонстрирует реальные шаги к реформам, стабильности и экономическому росту, тем быстрее он выпадает из повестки дня влиятельных держав.

Уточнения

Вадим Владимирович Пристайко — украинский политический деятель, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании (2020—2023).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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