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Международный космос: стал известен ответ России на вызовы в космосе

Мир

Встречаясь со студентами Московского государственного технического университета имени Баумана, президент России Владимир Путин подчеркнул особую значимость международного сотрудничества в космической отрасли.

космос
Фото: Freepik by Designed by Freepik
космос

По его мнению, именно кооперация между странами позволяет добиться по-настоящему прорывных результатов в одной из самых сложных и наукоёмких сфер человечества. Как отметил глава государства, освоение космоса — это не та область, где можно добиться успеха в одиночку: здесь каждая новая разработка, каждый миллиметр новой техники буквально "напичкан" передовыми идеями и высокотехнологичными решениями.

Путин напомнил, что Россия (и ещё Советский Союз до неё) всегда шла по пути активного взаимодействия с зарубежными партнёрами в космической сфере. Это не было данью моде на глобализацию — суровая необходимость диктовала свои правила: совместные усилия позволяли (и позволяют) не просто делить расходы, но и объединять уникальные компетенции разных стран. 

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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