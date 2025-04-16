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Возвращение СССР: в России ответили на отзыв независимости Украины

3:23
Мир

На днях политолог Ростислав Ищенко, в беседе с "Военным делом", дал пояснения относительно одного из самых обсуждаемых вопросов в контексте российско-украинских отношений: почему Российская Федерация до сих пор не аннулировала своё признание Украины как суверенного государства.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По мнению эксперта, подобный шаг попросту не имеет смысла и не принесёт никаких дивидендов.

Ищенко напоминает, что Украина на сегодняшний день не обладает легитимной властью в классическом понимании этого термина. При этом Россия никогда не рассматривала Украину как свою неотъемлемую часть — в советский период она была лишь одной из республик в составе СССР. Следовательно, если Россия вдруг отзовёт своё признание украинской независимости, это фактически будет означать попытку восстановить Советский Союз.

Однако такой сценарий утопичен: помимо России и Украины, в Союз входило ещё 13 республик, ныне являющихся независимыми государствами, и возвращаться в состав какого-либо объединённого образования они не намерены. Более того, у многих из них есть мощные союзники: например, у Азербайджана — Турция, а страны Прибалтики опираются на поддержку НАТО. Таким образом, односторонний шаг России лишь создаст ненужные геополитические сложности.

По словам Ищенко, если Москва вдруг аннулирует признание Украины, это породит волну вопросов у международного сообщества о мотивах такого решения. Мировая практика показывает: когда государство действует, не обозначая чётких целей, окружающие начинают испытывать настороженность. В кулуарах международной дипломатии возникнет вопрос: "Чего ждать от России завтра, если сегодня она меняет свою позицию столь кардинально?" Необоснованные действия всегда вызывают страх и недоверие — а это последнее, в чём нуждается российская внешняя политика.

Отдельно политолог подчеркнул важный нюанс: на официальном уровне Россия никогда не стремилась заявлять о претензиях на всю территорию Украины. Напротив, Кремль последовательно проводит линию, согласно которой Москва признаёт своими лишь те регионы, которые добровольно вошли в состав РФ по итогам референдумов, а также территории, находящиеся под фактическим контролем российских войск.

Если же Россия вдруг отзовёт признание независимости Украины, это автоматически будет расценено как экспансионистское заявление — мол, Москва претендует на всю украинскую землю. А это противоречит нынешней декларируемой позиции.

Ищенко обращает внимание на ещё один фундаментальный аспект: изменение даже части официальной позиции государства неизбежно влечёт за собой пересмотр всей внешнеполитической стратегии. Если Россия вдруг решится на такой шаг, её нынешние союзники и партнёры неизбежно задумаются: "Зачем мы поддерживали Москву всё это время, если вектор её политики так переменчив?" Следовательно, заключает эксперт, в отзыве признания Украины независимым государством нет ровным счётом никакого практического смысла. Это лишь шаг к самоизоляции и росту напряжения на нескольких фронтах одновременно.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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