Кровавый Техас: американский школьник открыл стрельбу в школе

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В американском городе Даллас, расположенном в штате Техас, случилась трагедия — стрельба в стенах средней школы Уилмер-Хатчинс.

Фото: dvidshub.net by 1st Lt. Alicia Lacy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нацгвардия техас

По данным местной полиции, которую цитирует телеканал CBS, инцидент произошел неожиданно и уже обернулся минимум тремя пострадавшими.

Правоохранительные органы Далласа оперативно среагировали на происшествие. Как сообщили представители полиции телеканалу, в результате ЧП один из учеников стал разыскиваемым — именно он, по предварительным данным, открыл огонь внутри школьного здания. Полицейские подчеркивают, что число жертв могло быть и больше, но на данный момент подтверждены сведения о трех раненых.

К счастью, характер полученных травм у пострадавших позволяет медикам оценивать их состояние как стабильное — угрозы для жизни, скорее всего, нет. Немедленно после инцидента была проведена эвакуация учащихся из опасной зоны. Все школьники были выведены из здания под присмотром сотрудников экстренных служб.

Уточнения

Теха́с — штат на юге США.

