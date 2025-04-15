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Арабское гостепреимство: Иран пригласил спецпосланника США к себе

1:21
Мир

Сенсационное развитие получили переговоры между США и Ираном, прошедшие 12 апреля в столице Омана, Маскате.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

По информации израильской газеты Israel Hayom, ссылающейся на информированные источники, глава иранского МИД Аббас Аракчи сделал неожиданный шаг, лично пригласив спецпосланника президента США Стива Уиткоффа посетить Тегеран. Что важно, американский эмиссар не стал отказываться от этого предложения, оставив дверь открытой для возможного визита. Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме, писало, что Уиткофф готов отправиться в Иран, но лишь в случае официального приглашения от Тегерана.

Эти детали стали известны на фоне позитивных итогов маскатской встречи. И Уиткофф, и Аракчи высоко оценили атмосферу переговоров, назвав их конструктивными и спокойными. Глава иранского внешнеполитического ведомства отдельно выразил благодарность оманской стороне, в частности министру иностранных дел Бадру аль-Бусаиди, за эффективное посредничество. Было официально объявлено, что второй раунд переговоров намечен на 19 апреля — всего через неделю после первой встречи.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф  — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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