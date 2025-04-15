Идет вооружение: Америка раскрыла, кого вооружит следующим

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Пентагон сделал важное заявление, касающееся двух крупных сделок по продаже американского вооружения за рубеж.

Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капитолий

Во вторник Госдепартамент США официально одобрил продажу Марокко партии зенитных ракет FIM-92K Stinger Block I для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Стингер. Общая стоимость контракта оценивается в 825 миллионов долларов, что делает эту сделку одной из крупнейших в сфере военно-технического сотрудничества США с иностранными государствами в последнее время.

Согласно официальному заявлению Минобороны США, в пакет поставок Марокко войдут не только сами ракеты Stinger, но и сопутствующее оборудование, необходимое для полноценной эксплуатации комплексов.

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки.

