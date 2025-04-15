Идет вооружение: Америка раскрыла, кого вооружит следующим

Пентагон сделал важное заявление, касающееся двух крупных сделок по продаже американского вооружения за рубеж.
Во вторник Госдепартамент США официально одобрил продажу Марокко партии зенитных ракет FIM-92K Stinger Block I для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Стингер. Общая стоимость контракта оценивается в 825 миллионов долларов, что делает эту сделку одной из крупнейших в сфере военно-технического сотрудничества США с иностранными государствами в последнее время.
Согласно официальному заявлению Минобороны США, в пакет поставок Марокко войдут не только сами ракеты Stinger, но и сопутствующее оборудование, необходимое для полноценной эксплуатации комплексов.
Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки.
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