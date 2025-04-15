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Пакости Киева: стал известен ответ России на все действия Украины

2:56
Мир

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") дал жёсткую оценку действиям киевского режима, назвав их откровенно провокационными.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По мнению депутата, высказанному РИА Новости, Украина ведёт гибридную войну против России, действуя по принципу "маленьких пакостей": исподтишка наносит удары, провоцирует ответные меры, а затем разыгрывает из себя жертву на международной арене.

Журавлев уверен: как только Москва даёт адекватный отпор, украинские власти поднимают истеричный крик перед Европой, раз за разом повторяя риторический вопрос "А нас за что?". Однако, подчеркнул парламентарий, ответ на этот вопрос давно известен: Украина сама выбрала путь эскалации.

Недавний массированный налёт беспилотников на Курскую область стал наглядной иллюстрацией такой тактики.

По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, атака 109 дронов привела к серьёзным разрушениям: 24 многоквартирных дома получили повреждения, три из них — критические. Кроме того, пострадали 37 частных домовладений, пять из которых сгорели дотла. Под удар попали даже объекты инфраструктуры — например, гараж скорой помощи, где были повреждены 11 автомобилей. Журавлев считает, что подобные атаки — не свидетельство "мирных намерений" Украины, как пытаются убедить западные СМИ киевские пропагандисты.

Депутат призвал оценивать действия официального Киева не по лозунгам и телешоу, а по реальным делам. По его словам, выходцы из "Квартала-95", пришедшие к власти на Украине, — мастера информационных манипуляций, способные "врать, как дышать".

Они регулярно фабрикуют фейки о "российской агрессии", при этом тщательно скрывая собственные преступления. Журавлев задаёт риторический вопрос: если Киев действительно стремится к миру, почему каждый день по российским городам летят ударные беспилотники, а в тыловых регионах один за другим организуются теракты? Очевидно, что подобные действия никак не вяжутся с декларациями о "желании заключить мир".

Журавлев выразил уверенность: России пора положить конец этой информационной и военной игре в поддавки. По его мнению, Москва уже слишком долго терпеливо "отвечала по зубам" на провокации, но теперь настало время жёстко "припомнить" Украине все разрушенные города, загубленные жизни и взорванные объекты. "Конечно, мы припомним им всё, и я уверен, будет это очень скоро", — подчеркнул депутат.

Фактически, он дал понять: терпение российской стороны заканчивается, и в ближайшее время последуют меры, которые заставят Киев отказаться от нынешней тактики "глобального попрошайничества" перед Европой.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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