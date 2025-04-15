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Надежные гаранты: Иран назвал страны, с которыми может пойти на сделку с США

3:54
Мир

В преддверии второго раунда ирано-американских переговоров, которые должны пройти в Омане 19 апреля, иранский парламентарий Абольфазл Зохреванд озвучил неожиданную инициативу.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Ирана

По его мнению, высказанному РИА Новости, Москва и Пекин могли бы стать гарантами будущего соглашения между Тегераном и Вашингтоном по вопросу отказа Ирана от разработки ядерного оружия.

Основания для этого достаточно весомые: и Россия, и Китай не только являются постоянными членами Совета безопасности ООН, но и подписали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Таким образом, полагает Зохреванд, эти две державы способны выступить надёжными посредниками и не допустить повторения сценария 2018 года, когда США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки (СВПД), фактически её разрушив.

Суть предложения Зохреванда сводится к тому, что Дональд Трамп, по его собственным словам, боится лишь одного: чтобы Иран не создал атомную бомбу. А это, как считает иранский депутат, вполне решаемая проблема. Если США действительно готовы заключить сделку на таких условиях, Тегеран готов идти навстречу.

Более того, участие России и Китая в качестве гарантов не позволит западным странам манипулировать процессом, как это произошло в рамках прежнего соглашения. Зохреванд напомнил, что Европа и США уже однажды попытались "переиграть" Иран после заключения СВПД, но теперь Тегеран намерен подстраховаться.

Однако, по мнению депутата, на кону стоит нечто большее, чем просто ядерная сделка. Зохреванд уверен: если Иран, Россия и Китай сумеют консолидировать усилия, эпоха "однополярного мира" под диктовку США уйдёт в прошлое. Сейчас, как он считает, Вашингтон всеми силами стремится изолировать Тегеран от Москвы и Пекина, не допустить формирования новой оси влияния. Но если стороны проявят политическую волю и скоординируют действия, однополярности пришёл конец.

Переговоры между Ираном и США продолжаются с переменным успехом. 12 апреля в столице Омана Маскате состоялась первая встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

По итогам встречи обе стороны назвали атмосферу конструктивной и позитивной. Аракчи отдельно поблагодарил оманскую сторону за посредничество, подтвердив, что второй раунд переговоров намечен на 19 апреля.

При этом ещё в начале марта Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи неожиданное письмо, в котором фактически предложил Тегерану сделку: либо соглашение по ядерной программе, либо военная сила. В ответ Тегеран дал понять, что готов обсуждать вопросы исключительно при посредничестве третьих стран, отвергнув идею прямых переговоров с США.

Напомним, ядерная сделка 2015 года (СВПД) между Ираном, США, Великобританией, Германией, Францией, Россией и Китаем строилась на простом принципе: Запад снимает санкции, а Тегеран ограничивает ядерные разработки.

Однако в 2018 году Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и вернул жёсткие санкции. Иран ответил зеркально: начал поэтапно сворачивать обязательства, сняв ограничения на ядерные исследования и уровень обогащения урана. С тех пор стороны топчут "минное поле" взаимного недоверия, и только непрямые переговоры при участии Омана дают шанс разорвать этот замкнутый круг.

Уточнения

Совместный всеобъемлющий план действий  — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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