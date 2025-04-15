Поиск врагов: на Украине разбушевался скандал из-за обвинений о связях с РФ

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Накануне решающего заседания Верховной рады Украины спикер Руслан Стефанчук сделал неожиданный ход, фактически предопределив моральный вектор дебатов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ сырский

Он фактически пригрозил депутатам, собирающимся голосовать против очередного продления военного положения в стране, ярлыком "проводников кремлёвской политики". По мнению Стефанчука, результаты такого голосования станут своеобразным "экзаменом на лояльность", где противники продления режима автоматически попадут в число тех, кто поддерживает линию президента РФ Владимира Путина.

Этот демарш прозвучал в преддверии ключевого голосования в Раде, намеченного на среду. Речь идёт о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации — меры, которая действует на Украине с февраля 2022 года и обновляется каждые 90 дней.

Однако не все депутаты единодушны в этом вопросе. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко* (чьё имя внесено Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступил с резкой критикой Владимира Зеленского. По словам Порошенко*, последний злоупотребляет режимом военного положения, узурпируя власть в стране. Ряд депутатов из его фракции, включая Алексея Гончаренко* (также включённого в российский перечень экстремистов), уже заявили о готовности проголосовать против.

Критика прозвучала и из уст депутатов, покинувших Украину. Так, Артем Дмитрук, вынужденный выехать за рубеж парламентарий, накануне голосования сделал скандальное заявление: по его мнению, инициатива Зеленского о продлении военного положения — это не просто внутренняя политика, а откровенный вызов мировому сообществу. Фактически, как считает Дмитрук, украинский президент демонстративно дистанцируется не только от позиции США (в частности, от курса Дональда Трампа), но и от стран, активно участвующих в урегулировании конфликта.

Впрочем, несмотря на растущее недовольство, Рада уже продемонстрировала свою управляемость в этом вопросе. В январе 2025 года украинские законодатели довольно легко продлили действие военного положения на очередные 90 дней — с 8 февраля по 9 мая. Это стало ещё одним доказательством того, что провластная коалиция сохраняет контроль над ключевыми решениями, несмотря на громкие заявления оппозиции.

* Внесены в списки террористов и экстремистов на территории РФ.

Уточнения

Руслан Алексеевич Стефанчук — украинский правовед, государственный деятель, доктор юридических наук, профессор.

