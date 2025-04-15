Запада больше не существует: в Европе призвали посмотреть правде в глаза

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Мир изменился безвозвратно. Знакомый всем облик Запада, с его ясным лидерством и едиными ценностями, канул в прошлое с момента второго прихода Дональда Трампа в Белый дом.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Такое безапелляционное заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, в интервью одному из ведущих немецких изданий. По её мнению, эпоха Pax Americana завершилась, и теперь Евросоюзу предстоит заполнить образовавшийся вакуум лидерства, став опорой для тех, кто ищет стабильности в условиях глобальной неопределенности.

Фон дер Ляйен откровенно признаёт: сегодня она буквально завалена запросами от мировых лидеров, желающих не просто расширить торговые связи с Европой, но и перенять её правила игры. Парадоксально, но именно непредсказуемость нынешней американской политики возвела предсказуемость Евросоюза в ранг высшей ценности.

"Все наперебой просят нас об углублении торговых отношений, — пояснила глава Еврокомиссии, — причём речь идёт не только об экономической выгоде. Мир жаждет чётких правил, гарантий и уверенности в завтрашнем дне, а Европа как раз обладает этим бесценным ресурсом — надёжностью". Такое доверие, по словам фон дер Ляйен, не только приятно, но и накладывает колоссальную ответственность, которую европейским институтам ещё предстоит оправдать на деле.

При этом фон дер Ляйен торопится развеять сомнения скептиков: несмотря на все тектонические сдвиги в мировой политике, она остаётся верным сторонником трансатлантического партнёрства.

В её видении, прочная дружба между Европой и Америкой не канула в Лету, а лишь переживает сложный период адаптации. Европа по-прежнему видит в США стратегического союзника, но уже не как единственного поводыря, а как равноправного партнёра.

Тем временем Вашингтон продолжает задавать тон в глобальной торговле, но с точностью до наоборот демонстрируя ту самую непредсказуемость, о которой сожалеет фон дер Ляйен.

2 апреля президент Трамп подписал резонансный указ, запустив механизм "зеркальных" пошлин на импорт из 185 стран мира. Изначально базовая ставка была установлена на уровне 10%, однако для 57 государств с 9 апреля вводились дифференцированные тарифы — причём их размер рассчитывался исходя из торгового дефицита США с каждой конкретной страной. Цель вашингтонских стратегов выглядела прозрачно: превратить дисбаланс в ноль.

Однако уже через неделю, 9 апреля, риторика Белого дома поменялась едва ли не на противоположную. Трамп неожиданно объявил, что свыше 75 стран мира не стали зеркально огрызаться в ответ на американские пошлины и вместо этого запросили переговоры.

Логика победителя взяла верх: Штаты решили пойти навстречу "добропорядочным" партнёрам, отложив торговые войны на потом. С 10 апреля для всех государств, кроме Китая, ставки ввозных таможенных пошлин "временно" снизились до тех же 10%. Девяностодневное окно для дипломатии открылось, и Европе, похоже, вновь предстоит стать главным посредником между Америкой и остальным миром.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель.

