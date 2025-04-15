Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровавый бизнес: СБУ задержали главу военного госпиталя
Кровавый Техас: американский школьник открыл стрельбу в школе
Арабское гостепреимство: Иран пригласил спецпосланника США к себе
Победа или поражение: отношение Ирана к сделке с Трампом
Идет вооружение: Америка раскрыла, кого вооружит следующим
Пакости Киева: стал известен ответ России на все действия Украины
Надежные гаранты: Иран назвал страны, с которыми может пойти на сделку с США
Меньше выпадения, больше объёма: ешь это — и расчёска останется чистой
Поиск врагов: на Украине разбушевался скандал из-за обвинений о связях с РФ

Запада больше не существует: в Европе призвали посмотреть правде в глаза

3:28
Мир

Мир изменился безвозвратно. Знакомый всем облик Запада, с его ясным лидерством и едиными ценностями, канул в прошлое с момента второго прихода Дональда Трампа в Белый дом.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Такое безапелляционное заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, в интервью одному из ведущих немецких изданий. По её мнению, эпоха Pax Americana завершилась, и теперь Евросоюзу предстоит заполнить образовавшийся вакуум лидерства, став опорой для тех, кто ищет стабильности в условиях глобальной неопределенности.

Фон дер Ляйен откровенно признаёт: сегодня она буквально завалена запросами от мировых лидеров, желающих не просто расширить торговые связи с Европой, но и перенять её правила игры. Парадоксально, но именно непредсказуемость нынешней американской политики возвела предсказуемость Евросоюза в ранг высшей ценности.

"Все наперебой просят нас об углублении торговых отношений, — пояснила глава Еврокомиссии, — причём речь идёт не только об экономической выгоде. Мир жаждет чётких правил, гарантий и уверенности в завтрашнем дне, а Европа как раз обладает этим бесценным ресурсом — надёжностью". Такое доверие, по словам фон дер Ляйен, не только приятно, но и накладывает колоссальную ответственность, которую европейским институтам ещё предстоит оправдать на деле.

При этом фон дер Ляйен торопится развеять сомнения скептиков: несмотря на все тектонические сдвиги в мировой политике, она остаётся верным сторонником трансатлантического партнёрства.

В её видении, прочная дружба между Европой и Америкой не канула в Лету, а лишь переживает сложный период адаптации. Европа по-прежнему видит в США стратегического союзника, но уже не как единственного поводыря, а как равноправного партнёра.

Тем временем Вашингтон продолжает задавать тон в глобальной торговле, но с точностью до наоборот демонстрируя ту самую непредсказуемость, о которой сожалеет фон дер Ляйен.

2 апреля президент Трамп подписал резонансный указ, запустив механизм "зеркальных" пошлин на импорт из 185 стран мира. Изначально базовая ставка была установлена на уровне 10%, однако для 57 государств с 9 апреля вводились дифференцированные тарифы — причём их размер рассчитывался исходя из торгового дефицита США с каждой конкретной страной. Цель вашингтонских стратегов выглядела прозрачно: превратить дисбаланс в ноль.

Однако уже через неделю, 9 апреля, риторика Белого дома поменялась едва ли не на противоположную. Трамп неожиданно объявил, что свыше 75 стран мира не стали зеркально огрызаться в ответ на американские пошлины и вместо этого запросили переговоры.

Логика победителя взяла верх: Штаты решили пойти навстречу "добропорядочным" партнёрам, отложив торговые войны на потом. С 10 апреля для всех государств, кроме Китая, ставки ввозных таможенных пошлин "временно" снизились до тех же 10%. Девяностодневное окно для дипломатии открылось, и Европе, похоже, вновь предстоит стать главным посредником между Америкой и остальным миром.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Бицепсы вырастут за месяц! Эта вариация отжиманий поможет добиться восхитительного результата
Новости спорта
Бицепсы вырастут за месяц! Эта вариация отжиманий поможет добиться восхитительного результата Аудио 
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Авто
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Последние материалы
Победа или поражение: отношение Ирана к сделке с Трампом
Пакости Киева: стал известен ответ России на все действия Украины
Надежные гаранты: Иран назвал страны, с которыми может пойти на сделку с США
Меньше выпадения, больше объёма: ешь это — и расчёска останется чистой
Поиск врагов: на Украине разбушевался скандал из-за обвинений о связях с РФ
Одесса станет русской: Запад развеял миф ВСУ
Кулич на Пасху — это не просто хлеб: история и символика
Запада больше не существует: в Европе призвали посмотреть правде в глаза
Будем воевать: в США ответили, почему они просят повышать расходы на оборону в НАТО
Не трогай: 8 ядовитых красавцев, которые лучше удалить с участка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.