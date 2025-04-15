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Ссылка в отпуск: советник главы Пентагона загадочно ушел отдыхать

2:11
Мир

В Пентагоне разгорается очередной громкий скандал: один из ключевых советников министра обороны США Дэн Колдуэлл временно отстранен от работы на фоне внутреннего расследования.

Пентагон
Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пентагон

По информации агентства Reuters, причиной стала его предполагаемая причастность к утечке секретных данных. Решение об административном отпуске Колдуэлла было принято сразу после того, как его имя всплыло в ходе разбирательства о неправомерном использовании высокопоставленными чиновниками мессенджера Signal.

Напомним, скандал разгорелся после публикации главным редактором The Atlantic Джеффри Голдберга о существовании закрытого чата в Signal, где обсуждались детали военной операции США против йеменских хуситов.

В группу, получившую неформальное название "Хуситы ПК тесная группа", входили вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсэг, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и ряд других влиятельных фигур американской администрации.

По словам Голдберга, переписка носила далеко не протокольный характер — например, Хегсэг за несколько часов до начала ударов раскрывал детали предстоящей операции, включая типы задействованных самолетов и координаты целей. Такие вольности, как считает журналист, в случае утечки могли поставить под угрозу жизни американских военных.

Самое любопытное, что участники чата заранее настроили автоматическое удаление сообщений, что прямо нарушает правила хранения служебной информации в США. Несмотря на это, в Белом доме пытаются преуменьшить масштаб ЧП, называя обвинения "несерьезными".

Однако Голдберг видит здесь нечто большее: по его мнению, чиновники грубо пренебрегли базовыми нормами информационной безопасности, фактически играя в "цифровую рулетку" с государственной тайной. Теперь Пентагону предстоит дать ответы на крайне неудобные вопросы: кто еще мог иметь доступ к той переписке и насколько глубоко утекли данные за пределы "элитного круга" Signal.

Уточнения

Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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