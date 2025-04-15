Виноградный успех: Россия занимает топ по производству вина

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Глобальный винодельческий рынок пережил в 2024 году настоящее потрясение: мировое производство вина обрушилось до минимальных значений за последние 63 года, составив всего 226 миллионов гектолитров.

Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вино

Такие данные приводит РИА Новости, изучив данные Международная организация виноградарства и виноделия (OIV), подчеркивая, что лишь считанные страны смогли противостоять общемировой тенденции к сокращению выпуска этого напитка. И здесь Россия оказалась в числе приятных исключений: отечественные виноделы нарастили производство сразу на 19%, достигнув отметки в 5,4 миллиона гектолитров и уверенно сохранив за собой 11-е место в мировом рейтинге.

Падение мирового виноделия было зафиксировано практически повсеместно. Бразилия и Молдавия стали антирекордсменами — их производство вина рухнуло на 41% и 40% соответственно. Даже признанные лидеры рынка не избежали общей участи: США потеряли 17% (21,1 млн гектолитров), Франция и вовсе скатилась на второе место, сократив выпуск на внушительные 24% — до 36,1 миллиона гектолитров. Однако именно это падение позволило Италии вновь вернуть себе звание главного винодела планеты. Благодаря росту на 15% итальянцы произвели 44,1 миллиона гектолитров вина, заметно оторвавшись от ближайшего преследователя.

Зато в числе неожиданных победителей оказались Грузия (+27%) и Аргентина (+23%), которые не просто сохранили, но и значительно укрепили свои позиции. Аргентина, к примеру, поднялась на пятую строчку рейтинга с результатом 10,9 миллиона гектолитров, вытеснив США. Испания же в третий раз подряд замкнула тройку лидеров с ростом на 9% (31 млн гектолитров). Остальные участники топ-10 показали более скромные результаты: Австралия (10,2 млн), Чили (9,3 млн), ЮАР (8,8 млн), Германия (7,8 млн) и Португалия (6,9 млн). Но даже на их фоне успех России выглядит весьма достойно — не каждый год удается добиться почти двукратного отрыва от соседей по рейтингу.

Уточнения

Вино́ — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

