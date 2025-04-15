Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровавый бизнес: СБУ задержали главу военного госпиталя
Кровавый Техас: американский школьник открыл стрельбу в школе
Арабское гостепреимство: Иран пригласил спецпосланника США к себе
Победа или поражение: отношение Ирана к сделке с Трампом
Идет вооружение: Америка раскрыла, кого вооружит следующим
Пакости Киева: стал известен ответ России на все действия Украины
Надежные гаранты: Иран назвал страны, с которыми может пойти на сделку с США
Меньше выпадения, больше объёма: ешь это — и расчёска останется чистой
Поиск врагов: на Украине разбушевался скандал из-за обвинений о связях с РФ

Виноградный успех: Россия занимает топ по производству вина

2:41
Мир

Глобальный винодельческий рынок пережил в 2024 году настоящее потрясение: мировое производство вина обрушилось до минимальных значений за последние 63 года, составив всего 226 миллионов гектолитров.

Вино
Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вино

Такие данные приводит РИА Новости, изучив данные Международная организация виноградарства и виноделия (OIV), подчеркивая, что лишь считанные страны смогли противостоять общемировой тенденции к сокращению выпуска этого напитка. И здесь Россия оказалась в числе приятных исключений: отечественные виноделы нарастили производство сразу на 19%, достигнув отметки в 5,4 миллиона гектолитров и уверенно сохранив за собой 11-е место в мировом рейтинге.

Падение мирового виноделия было зафиксировано практически повсеместно. Бразилия и Молдавия стали антирекордсменами — их производство вина рухнуло на 41% и 40% соответственно. Даже признанные лидеры рынка не избежали общей участи: США потеряли 17% (21,1 млн гектолитров), Франция и вовсе скатилась на второе место, сократив выпуск на внушительные 24% — до 36,1 миллиона гектолитров. Однако именно это падение позволило Италии вновь вернуть себе звание главного винодела планеты. Благодаря росту на 15% итальянцы произвели 44,1 миллиона гектолитров вина, заметно оторвавшись от ближайшего преследователя.

Зато в числе неожиданных победителей оказались Грузия (+27%) и Аргентина (+23%), которые не просто сохранили, но и значительно укрепили свои позиции. Аргентина, к примеру, поднялась на пятую строчку рейтинга с результатом 10,9 миллиона гектолитров, вытеснив США. Испания же в третий раз подряд замкнула тройку лидеров с ростом на 9% (31 млн гектолитров). Остальные участники топ-10 показали более скромные результаты: Австралия (10,2 млн), Чили (9,3 млн), ЮАР (8,8 млн), Германия (7,8 млн) и Португалия (6,9 млн). Но даже на их фоне успех России выглядит весьма достойно — не каждый год удается добиться почти двукратного отрыва от соседей по рейтингу.

Уточнения

Вино́ — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Наука и техника
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты Аудио 
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Домашние животные
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Победа или поражение: отношение Ирана к сделке с Трампом
Пакости Киева: стал известен ответ России на все действия Украины
Надежные гаранты: Иран назвал страны, с которыми может пойти на сделку с США
Меньше выпадения, больше объёма: ешь это — и расчёска останется чистой
Поиск врагов: на Украине разбушевался скандал из-за обвинений о связях с РФ
Одесса станет русской: Запад развеял миф ВСУ
Кулич на Пасху — это не просто хлеб: история и символика
Запада больше не существует: в Европе призвали посмотреть правде в глаза
Будем воевать: в США ответили, почему они просят повышать расходы на оборону в НАТО
Не трогай: 8 ядовитых красавцев, которые лучше удалить с участка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.