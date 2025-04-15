Американский саботаж: комиссия по ценным бумагам отказывается подчиняться ставленнику Трампа

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Вашингтонский бюрократический олимп сотрясает очередной скандал: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) поставила жесткий заслон попыткам департамента государственной эффективности (DOGE) проникнуть в свои внутренние секреты.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ конгресс сша

По информации агентства Bloomberg, команда Илона Маска, курирующая DOGE, запрашивала доступ к конфиденциальным данным SEC, включая электронную переписку сотрудников, кадровые документы и финансовые транзакции. Однако руководство ведомства во главе с исполняющим обязанности председателя Марком Уэдой категорически отказало в этой просьбе.

Суть конфликта лежит на поверхности: DOGE, созданный по инициативе президента Дональда Трампа, призван жестко оптимизировать расходы федеральных агентств, избавив бюджет от "расточительных трат". Возглавляемая Маском структура уже успела наделать немало шума, выявив, по словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, "шокирующие" факты нецелевого использования средств американского правительства. Однако, как выяснилось, аппетиты команды Маска этим не ограничиваются — они хотят полной прозрачности внутри самих госструктур. В частности, им понадобились персональные данные сотрудников SEC и вся внутренняя корреспонденция.

Уточнения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США — агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 году при президенте Рузвельте.

