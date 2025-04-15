Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровавый бизнес: СБУ задержали главу военного госпиталя
Кровавый Техас: американский школьник открыл стрельбу в школе
Арабское гостепреимство: Иран пригласил спецпосланника США к себе
Победа или поражение: отношение Ирана к сделке с Трампом
Идет вооружение: Америка раскрыла, кого вооружит следующим
Пакости Киева: стал известен ответ России на все действия Украины
Надежные гаранты: Иран назвал страны, с которыми может пойти на сделку с США
Меньше выпадения, больше объёма: ешь это — и расчёска останется чистой
Поиск врагов: на Украине разбушевался скандал из-за обвинений о связях с РФ

Американский саботаж: комиссия по ценным бумагам отказывается подчиняться ставленнику Трампа

1:21
Мир

Вашингтонский бюрократический олимп сотрясает очередной скандал: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) поставила жесткий заслон попыткам департамента государственной эффективности (DOGE) проникнуть в свои внутренние секреты.

конгресс сша
Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
конгресс сша

По информации агентства Bloomberg, команда Илона Маска, курирующая DOGE, запрашивала доступ к конфиденциальным данным SEC, включая электронную переписку сотрудников, кадровые документы и финансовые транзакции. Однако руководство ведомства во главе с исполняющим обязанности председателя Марком Уэдой категорически отказало в этой просьбе.

Суть конфликта лежит на поверхности: DOGE, созданный по инициативе президента Дональда Трампа, призван жестко оптимизировать расходы федеральных агентств, избавив бюджет от "расточительных трат". Возглавляемая Маском структура уже успела наделать немало шума, выявив, по словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, "шокирующие" факты нецелевого использования средств американского правительства. Однако, как выяснилось, аппетиты команды Маска этим не ограничиваются — они хотят полной прозрачности внутри самих госструктур. В частности, им понадобились персональные данные сотрудников SEC и вся внутренняя корреспонденция.

Уточнения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США — агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 году при президенте Рузвельте.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Наука и техника
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты Аудио 
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Домашние животные
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Эта машина проехала 150 тысяч — и она лучше, чем ваша с 60
Последние материалы
Победа или поражение: отношение Ирана к сделке с Трампом
Пакости Киева: стал известен ответ России на все действия Украины
Надежные гаранты: Иран назвал страны, с которыми может пойти на сделку с США
Меньше выпадения, больше объёма: ешь это — и расчёска останется чистой
Поиск врагов: на Украине разбушевался скандал из-за обвинений о связях с РФ
Одесса станет русской: Запад развеял миф ВСУ
Кулич на Пасху — это не просто хлеб: история и символика
Запада больше не существует: в Европе призвали посмотреть правде в глаза
Будем воевать: в США ответили, почему они просят повышать расходы на оборону в НАТО
Не трогай: 8 ядовитых красавцев, которые лучше удалить с участка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.