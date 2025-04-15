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Друзья без санкций: США сняли ограничения с главы кабинета Орбана

2:13
Мир

Вашингтон сделал неожиданный шаг навстречу одному из ключевых союзников в Восточной Европе: Соединенные Штаты официально сняли санкции с Антала Рогана, руководителя аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

орбан
Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
орбан

Решение американского Минфина было опубликовано на официальном сайте ведомства, подтвердив тем самым слухи о грядущей "реабилитации" венгерского политика. Напомним, Роган попал под ограничительные меры еще в январе этого года — тогда администрация Джо Байдена обвинила его в создании непрозрачных схем, позволяющих контролировать ключевые сектора венгерской экономики.

Однако ситуация кардинально изменилась с приходом к власти Дональда Трампа. Уже в феврале министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости выражал уверенность: новая администрация США "очень скоро" пересмотрит целый ряд "мстительных" решений своих предшественников. И Антал Роган был одним из первых в списке тех, чьи санкции Вашингтон обещал снять. По словам Сийярто, Белый дом дал понять, что прежние ограничения носили исключительно политическую окраску и не имели под собой серьезных оснований. Теперь это заявление получило официальное подтверждение.

Фактическое исключение Рогана из санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals) управления по контролю над иностранными активами США означает для него полное восстановление в правах.

Отныне он вновь может свободно распоряжаться своими зарубежными активами, вести дела с американскими партнерами и беспрепятственно посещать Соединенные Штаты. В официальном уведомлении Минфина США значится лишь сухая формулировка: из перечня исключены данные Антала Рогана, гражданина Венгрии, родившегося 29 января 1972 года. Но за этими строками стоит важный сигнал: Вашингтон готов налаживать отношения с Будапештом и лично с командой Орбана, отказываясь от политики давления, характерной для эпохи Байдена.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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