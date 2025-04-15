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Лавочка закрыта: программа Госдепа в Белоруссии официально свернута

Мир

Агентство США по международному развитию (USAID) столкнулось с масштабной ревизией своих программ. Департамент государственной эффективности США (DOGE) объявил об отмене финансирования иностранных проектов на рекордную сумму — 215 миллионов долларов.

Госдеп США
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Госдеп США

В список стран, чьи программы попали под сокращение, вошла и Белоруссия. Об этом было заявлено в официальном сообщении DOGE.

Речь идёт о 139 грантах, признанных неэффективными или нецелесообразными в рамках текущей международной политики США. В частности, Белоруссия лишилась проекта стоимостью 2,4 миллиона долларов, направленного на противодействие дезинформации через создание креативного контента. Эта программа была частью мягкой политики Вашингтона в информационном пространстве республики, но теперь её признали не соответствующей американским интересам.

Помимо Белоруссии, под удар попали проекты в 12 других странах, включая Армению, Болгарию, Бразилию, Великобританию, Киргизию, Ливию, Мавританию, Молдавию, Тунис, Узбекистан и Шри-Ланку. В DOGE не стали скрывать, что такая "оптимизация" — лишь первый этап глубокой реформы всей системы зарубежной помощи.

Поводом для глобальной проверки USAID послужила жёсткая критика со стороны главы DOGE Илона Маска. Уже 2 февраля он назвал агентство по международному развитию "преступной организацией", фактически призвав к его ликвидации. На следующий день Маск сообщил, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает идею закрытия USAID, усомнившись в эффективности многолетней работы агентства. Уже 3 февраля исполняющим обязанности руководителя USAID был назначен госсекретарь Марко Рубио, который взял курс на кардинальную ревизию всех действующих программ.

Рубио недвусмысленно дал понять, что прежняя стратегия USAID вызывала вопросы: по его словам, агентство нередко финансировало проекты, которые в итоге шли во вред интересам самих Соединённых Штатов

. В рамках начатой проверки предстояло оценить каждую программу "сверху донизу", отделив действительно важные направления от бесполезных трат. Рубио подчеркнул, что по итогам ревизии часть замороженных грантов может быть не только сохранена, но и увеличена — но только при условии их стопроцентного соответствия внешнеполитическим целям действующей администрации.

Фактически, Вашингтон запустил механизм тотальной подстройки международной помощи под новые реалии. Сокращение финансирования — это сигнал не только иностранным партнёрам, но и внутриамериканским структурам: теперь любое зарубежное вложение должно приносить США не только имиджевый, но и вполне прагматичный результат. Белорусский проект по борьбе с дезинформацией стал лишь одним из многих "кандидатов на вылет", но в DOGE не исключают, что в будущем список неэффективных трат будет только расширяться.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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