Погром по-белорусски: голый гражданин Белоруссии устроил ДТП и дебош в Польше

Польская полиция до сих пор обсуждает один из самых курьёзных вызовов за последние годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Łukasz Golowanow is licensed under Wikimedia Commons Флаг Польши

Гражданин Белоруссии, передвигавшийся на автомобиле Hyundai, сумел за короткий промежуток времени стать участником нескольких аварий, героем дорожного эпоса и главным персонажем эпатажного представления на магистрали Варшавы. Как сообщили РИА Новости в дежурной службе столичной полиции, череда событий, в которую оказался вовлечён белорус, началась с обычного, казалось бы, ДТП.

Всё началось на улице Глембоцкой, где белорус, управляя Hyundai, задел автомобиль BMW. Однако на этом приключения лихача не закончились: он не остановился, а продолжил движение и выехал на трассу S8, где по цепочке повредил автоцистерну и Peugeot.

По словам представителя варшавской полиции, водитель Hyundai вёл себя неадекватно с самого начала, но дальше события приняли и вовсе абсурдный оборот.

Не довольствуясь устроенными авариями, белорус забрался на крышу своей машины, которая в этот момент ехала с небольшой скоростью. Очевидцы были шокированы, когда автомобиль врезался в дорожное ограждение и лихач слетел на обочину.

Можно было бы ожидать, что после такого фиаско он наконец остановится, но нет — мужчина не собирался сдаваться. Бросив покорёженный Hyundai, он подбежал к проезжавшему мимо грузовику и ухватился за бампер прицепа. Так, держась за металлическую конструкцию, он проехал около километра — от улицы Лабишиньской до Марывильской.

Однако и это не стало финалом действа. С прицепа грузовика белорус спрыгнул уже полностью разгорячённым и неожиданно скинул с себя всю одежду. Очевидцы не поверили своим глазам: голый мужчина побежал по левой полосе оживлённой трассы.

Полицейские позже признавались, что никогда не сталкивались с таким вызовом здравому смыслу. Кульминацией стал момент, когда дебошир разбил стекло припаркованного Nissan и запрыгнул на крышу соседнего Renault, словно собирался там устроить финальную точку своего перформанса.

Завершить "представление" белорусу не дали неравнодушные водители, которые оперативно скрутили его и дождались приезда полиции. Сейчас задержанный проходит проверку на предмет употребления наркотических веществ — полиция не сомневается, что без этого его выходки были бы необъяснимы. Правоохранители лишь разводят руками: подобного "дорожного терроризма" польская столица ещё не видела.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе.

