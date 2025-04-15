Погром по-белорусски: голый гражданин Белоруссии устроил ДТП и дебош в Польше

Польская полиция до сих пор обсуждает один из самых курьёзных вызовов за последние годы.
Гражданин Белоруссии, передвигавшийся на автомобиле Hyundai, сумел за короткий промежуток времени стать участником нескольких аварий, героем дорожного эпоса и главным персонажем эпатажного представления на магистрали Варшавы. Как сообщили РИА Новости в дежурной службе столичной полиции, череда событий, в которую оказался вовлечён белорус, началась с обычного, казалось бы, ДТП.
Всё началось на улице Глембоцкой, где белорус, управляя Hyundai, задел автомобиль BMW. Однако на этом приключения лихача не закончились: он не остановился, а продолжил движение и выехал на трассу S8, где по цепочке повредил автоцистерну и Peugeot.
По словам представителя варшавской полиции, водитель Hyundai вёл себя неадекватно с самого начала, но дальше события приняли и вовсе абсурдный оборот.
Не довольствуясь устроенными авариями, белорус забрался на крышу своей машины, которая в этот момент ехала с небольшой скоростью. Очевидцы были шокированы, когда автомобиль врезался в дорожное ограждение и лихач слетел на обочину.
Можно было бы ожидать, что после такого фиаско он наконец остановится, но нет — мужчина не собирался сдаваться. Бросив покорёженный Hyundai, он подбежал к проезжавшему мимо грузовику и ухватился за бампер прицепа. Так, держась за металлическую конструкцию, он проехал около километра — от улицы Лабишиньской до Марывильской.
Однако и это не стало финалом действа. С прицепа грузовика белорус спрыгнул уже полностью разгорячённым и неожиданно скинул с себя всю одежду. Очевидцы не поверили своим глазам: голый мужчина побежал по левой полосе оживлённой трассы.
Полицейские позже признавались, что никогда не сталкивались с таким вызовом здравому смыслу. Кульминацией стал момент, когда дебошир разбил стекло припаркованного Nissan и запрыгнул на крышу соседнего Renault, словно собирался там устроить финальную точку своего перформанса.
Завершить "представление" белорусу не дали неравнодушные водители, которые оперативно скрутили его и дождались приезда полиции. Сейчас задержанный проходит проверку на предмет употребления наркотических веществ — полиция не сомневается, что без этого его выходки были бы необъяснимы. Правоохранители лишь разводят руками: подобного "дорожного терроризма" польская столица ещё не видела.
По́льша — государство в Центральной Европе.
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