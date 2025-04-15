Арабский мир: США работает над сделкой с Ираном

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Американский лидер Дональд Трамп на прошлой неделе провел встречу с ключевыми представителями своей администрации, ответственными за вопросы национальной безопасности и внешней политики.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Как сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники, обсуждались переговоры по ядерной сделке между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран.

Встреча, состоявшаяся в ситуационной комнате Белого дома, была посвящена определению позиции США в преддверии следующего раунда переговоров, запланированного на эту субботу. Среди участников были вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по нацбезопасности Майк Уолтц, специальный посланник Стив Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Издание отмечает, что встреча прошла на фоне серьезных разногласий внутри администрации относительно дальнейшего курса на переговорах. Вэнс и Уиткофф считали, что Вашингтон может добиться ядерной сделки дипломатическим путем и должен быть готов к компромиссам. Другие члены администрации, включая Рубио и Уолтца, настроены крайне скептически и выступали за жесткий, максималистский подход.

В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором выразил желание заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Согласно словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, руководство страны в ответном письме отвергло возможность прямых переговоров с США по ядерной программе, заявив, что диалог возможен только при посредничестве третьих сторон.

12 апреля в столице Омана Маскате прошли непрямые переговоры между Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Американский спецпосланник охарактеризовал их как позитивные и конструктивные. Аракчи также назвал атмосферу конструктивной и спокойной, поблагодарил главу омасского МИД Бадра аль-Бусаиди за содействие в обмене мнениями между делегациями и объявил, что второй раунд переговоров Ирана и США состоится в субботу. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что следующий раунд пройдет в Риме.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

