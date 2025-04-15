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Из политика в айти: экс-премьер Британии заявила о создании своей соцсети

Мир

Бывшая глава британского правительства Лиз Трасс намерена летом представить проект собственной социальной сети, ключевой особенностью которой станет отсутствие цензуры.

Лиз Трасс
Фото: flickr.com by Number, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лиз Трасс

Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на заявление самой экс-премьер-министра. По её словам, новая платформа предоставит пользователям возможность свободно обсуждать острые темы, которые обычно замалчиваются или искажаются в традиционных медиа.

Напомним, что Трасс ещё в конце февраля призывала к радикальным переменам в Великобритании, ратуя за "массовое восстание" против сложившейся политической и бюрократической элиты. Выступая на криптовалютной конференции в Бедфорде, она объяснила своё решение создать альтернативную медиаплощадку разочарованием в существующей системе. Трасс убеждена, что так называемое "глубинное государство" намеренно препятствовало её работе на посту премьер-министра, не давая реализовать задуманные реформы.

Лиз Трасс возглавила правительство Великобритании осенью 2022 года, после неожиданной отставки Бориса Джонсона. Однако её пребывание на этом посту оказалось рекордно коротким — всего 49 дней, с 6 сентября по 24 октября.

Причиной отставки стала волна критики в адрес её экономического плана, который спровоцировал резкое падение курса фунта стерлингов и хаос на финансовом рынке. Позднее Эндрю Бейли, руководитель Банка Англии, признался, что после принятия решений Трасс Великобританию от полномасштабного финансового коллапса отделяли буквально считанные часы.

Судя по всему, этот горький опыт подтолкнул Лиз Трасс к мысли о необходимости независимой коммуникационной площадки, где пользователи были бы защищены от цензуры и манипуляций со стороны крупных СМИ. По замыслу экс-премьера, её детище должно стать настоящим оплотом свободы слова, позволяя людям открыто говорить о том, о чём они раньше предпочитали молчать.

Уточнения

Мэри Элизабет (Лиз) Трасс — британский политический и государственный деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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