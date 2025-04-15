Европейский нацизм: Россия ответила на отказ ЕС принмать Сербию

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В последнее время в европейских СМИ активно обсуждается вопрос, способный осложнить отношения между Сербией и Европейским союзом.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

Поводом для дискуссий стала публикация в газете Financial Times, где появилась информация о возможном отказе Сербии в членстве в ЕС в случае, если президент Александр Вучич примет приглашение российского руководства и посетит парад Победы в Москве 9 мая.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, отреагировала на это сообщение с нескрываемой обеспокоенностью. По ее мнению, если данные Financial Times соответствуют действительности, это свидетельствует о возрождении в Европе настроений, схожих с теми, что преобладали в фашистской идеологии 80 лет назад. Захарова считает, что подобный подход, когда странам фактически предлагают отказаться от своей национальной идентичности и исторических корней лишь потому, что они не вписываются в чье-то представление о "правильном" поведении, граничит с политикой сегрегации.

В таком случае, заявила она, отдельным нациям и этносам фактически присваивается статус "второсортных", что вызывает прямые ассоциации с самыми мрачными страницами европейской истории.

Ранее позицию Евросоюза по этому вопросу обозначила Кая Каллас, глава европейской дипломатии. На встрече с министрами стран — членов ЕС она четко дала понять, что Брюссель не одобряет участие государств-кандидатов в московских торжествах 9 мая. Более того, Каллас подчеркнула, что сам Евросоюз не намерен отправлять своих представителей на парад Победы. По ее словам, эта позиция была поддержана большинством участников встречи, и было высказано общее мнение: европейская сторона вряд ли будет так или иначе вовлечена в праздничные мероприятия в российской столице.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова — российский государственный служащий, дипломат.

