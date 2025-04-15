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Запрещенные объятия: наркотические объятия с Шольцом кончились штрафом для немца

2:10
Мир

В немецком Франкфурте-на-Майне завершился курьёзный судебный процесс, главными фигурантами которого стали канцлер Олаф Шольц и неизвестный мужчина, сумевший в мае прошлого года прорваться к главе правительства и обнять его.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Окружной суд города признал нарушителя виновным в двух серьёзных правонарушениях и назначил весьма строгое наказание.

Согласно решению суда, задержанному предстоит выплатить внушительный штраф — 4,5 тысячи евро, а также проститься с водительскими правами на 2,5 года. Такое решение судьи приняли после рассмотрения дела о беспрецедентном проникновении на территорию аэропорта, где в тот момент находился канцлер ФРГ.

Инцидент, прогремевший год назад, поразил своей дерзостъю даже видавших виды сотрудников безопасности. Тогда мужчина, находясь под воздействием наркотиков, сумел на своём автомобиле вклиниться в кортеж Шольца и беспрепятственно проехать на территорию воздушной гавани.

Выйдя из машины, он спокойно подошёл к канцлеру, поздоровался за руку, а затем неожиданно обнял его. Разумеется, охрана моментально среагировала и задержала нарушителя, но осадок от такого "контакта" наверняка остался.

Как выяснилось в ходе разбирательств, сам задержанный раскаивался в содеянном. В суде он принёс официальные извинения за произошедшее, признав, что в тот момент был не в себе из-за запрещённых веществ. Однако это признание не смягчило позицию судей: слишком велика была угроза безопасности первого лица государства.

Этот случай вновь поднял вопросы о надёжности систем безопасности при передвижениях высокопоставленных лиц. Ведь, как показала практика, даже в Германии, известной чёткой работой спецслужб, остаётся лазейка для отчаянных (или находящихся не в адеквате) граждан. Теперь провинившемуся предстоит серьёзно задуматься о последствиях своих действий — как в финансовом плане, так и в перспективе возвращения за руль.

Уточнения

О́лаф Шо́льц — немецкий политический и государственный деятель, исполняющий обязанности федерального канцлера Германии с 25 марта 2025 года. Вице-канцлер Германии и министр финансов Германии в 2018—2021 годах от Социал-демократической партии Германии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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