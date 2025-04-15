Верная дорога: сын Трампа выступил с заявлением по переговорам с Путиным

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Дональд Трамп-младший, сын президента США, выразил солидарность со спецпосланником Стивеном Уиткоффом в его попытках найти мирное решение конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Поводом для этого стал недавний четырёхчасовой диалог Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Своё мнение молодой Трамп озвучил, подчеркнув значимость миссии Уиткоффа.

По словам Трампа-младшего, никто в окружении его отца не делал больше для прекращения кровопролития и установления долгосрочного мира между Россией и Украиной, чем Стивен Уиткофф. Он также добавил, что истеблишмент критикует Уиткоффа за такую позицию, но, по его убеждению, настоящие лидеры стремятся к миру, а не разжигают новые конфликты. Эта запись стала своеобразной реакцией на продолжающиеся дискуссии о возможности переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее сам Дональд-старший, комментируя ход урегулирования украинского кризиса, выражал оптимизм. Он отмечал, что определённый прогресс уже налицо и в скором времени можно ожидать важных новостей по этой теме. Оптимизм Трампа основывался, в частности, на дипломатических шагах своего спецпосланника.

Встреча Уиткоффа с Путиным состоялась в минувшую пятницу в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга и продлилась необычно долго — 4,5 часа. Основной темой переговоров стали возможные пути мирного разрешения конфликта. Дмитрий Песков, представитель Кремля, расценил эти переговоры как ещё один шаг навстречу возможной личной встрече лидеров России и США, что подогрело надежды на активизацию дипломатических усилий.

При этом Москва не раз заявляла о своей готовности к диалогу по Украине, однако Киев фактически заблокировал эту возможность. Ещё в октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, законодательно запрещающий любые переговоры с российским руководством. Этот шаг киевских властей продолжает оставаться камнем преткновения в попытках достичь хотя бы временного перемирия.

Уточнения

До́нальд Джон "Дон" Трамп-мла́дший - американский предприниматель. Старший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп.

