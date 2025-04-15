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Уверенный суверенитет: Фицо ответил ЕС из-за запрета ездить в Россию

2:40
Мир

На фоне заявлений главы европейской дипломатии Каи Каллас о нежелательности участия стран-кандидатов в ЕС в московском параде 9 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал неожиданное заявление.

Роберт Фицо
Фото: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Роберт Фицо

Он объявил о своем намерении присутствовать на торжественном мероприятии в российской столице, подчеркнув суверенное право своей страны принимать такие решения. По мнению Фицо, никто не вправе диктовать ему, где быть, а где нет, особенно когда речь идет о событиях исторической значимости.

Ранее Кая Каллас обозначила позицию Евросоюза, сообщив, что странам-кандидатам было настоятельно рекомендовано воздержаться от участия в московских торжествах. Более того, по ее словам, на встрече министров иностранных дел ЕС прозвучала уверенность в том, что европейская сторона вряд ли будет представлена на параде или сопутствующих мероприятиях в Москве. Однако Фицо отреагировал на эти слова довольно резко, усомнившись в легитимности подобных предупреждений.

Он задался вопросом, не является ли позиция Каллас своеобразным шантажом, когда политикам дают понять, что за одни действия их ждет поощрение, а за другие — наказание.

Фицо расценил демарш главы евродипломатии как повод для более широкой дискуссии о подлинной сущности демократии в Европейском союзе. По его глубокому убеждению, Словакия, будучи суверенным государством, не нуждается в чьих-либо указаниях. Он особо отметил, что едет в Москву не случайно: для него это акт глубокого уважения к тысячам солдат Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение словацкого народа от фашистской оккупации.

Такой подход словацкого премьера косвенно поддержали и в России.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что на Западе предпринимаются попытки исказить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия просто обязана противостоять любой фальсификации прошлого, сберегая память о подлинных героях Победы. Особенно важно это сейчас, когда в 2025 году мир готовится отметить 80-летний юбилей Победы — одну из самых значимых дат в новейшей истории человечества.

Решение Роберта Фицо можно рассматривать не просто как политический жест, а как принципиальную позицию страны, не готовой идти на поводу у идеологических установок, навязываемых извне.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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